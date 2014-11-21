Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября 2014, 21:59

Спорт

ЦСКА по буллитам обыграл "Торпедо" в матче КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты столичного ЦСКА на выезде оказались сильнее нижегородского "Торпедо" - 4:3.

Хозяева площадки вышли вперед на седьмой минуте, отличился Войтек Вольски. Однако еще до перерыва москвичи усилиями Игоря Григоренко и Яна Муршака забили дважды.

Яркко Иммонен во второй двадцатиминутке восстановил равновесие в счете, но в середине заключительного отрезка игры Андрей Стась вновь вывел ЦСКА вперед. Торпедовцы смогли отыграться за три минуты до финальной сирены, голом отметился Артем Блажиевский.

В итоге победитель встречи определился в серии буллитов, решающий бросок выполнил Роман Любимов.

После этой победы ЦСКА снова возглавил турнирную таблицу чемпионата КХЛ.

Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15
ЦСКА КХЛ буллиты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика