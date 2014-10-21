ЦСКА упустил победу над "Ак Барсом" и проиграл по буллитам

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты столичного ЦСКА на своей площадке уступили по буллитам казанскому "Ак Барсу" - 2:3.

К середине второго периода хозяева выигрывали со счетом 2:0, дублем отметился Стефан Да Коста. Однако заключительный отрезок игры остался полностью за гостями.

На 47-й минуте Дмитрий Обухов одну шайбу отыграл, а за две с небольшим минуты до финальной сирены Янне Песонен перевел игру в дополнительное время.

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались казанцы. Решающий бросок на счету все того же Песонена.

Несмотря на поражение ЦСКА продолжает занимать второе место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Дмитрия Квартального отстают от петербургского СКА на 7 баллов.