Баскетболисты ЦСКА обыграли ВЭФ в Единой лиге ВТБ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В очередном матче Единой лиги ВТБ баскетболисты ЦСКА нанесли поражение рижскому ВЭФу. Поединок, проходивший в Риге, завершился со счетом 87:72 в пользу московской команды.

Самым результативным игроком в составе армейцев стал Андрей Воронцевич, набравший 20 очков. Сонни Уимс и Милош Теодосич записали на свой счет 16 и 14 баллов соответственно. Лидерами по результативности у ВЭФа стали Джеральд Робинсон (18 очков), Янис Тимма (14 очков) и Бамба Фолл (12 очков).

Стоит отметить, что эта победа стала для ЦСКА пятой подряд в рамках Единой лиги ВТБ. Следующий матч "красно-синие" проведут 23 ноября, на своем паркете москвичи сыграют с казахстанской "Астаной".