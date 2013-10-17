Форма поиска по сайту

17 октября 2013, 18:53

ЦСКА сыграет с "Манчестер Сити" на стадионе в Химках

Фото: ИТАР-ТАСС

Матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов между московским ЦСКА и английским "Манчестер Сити" пройдет на стадионе "Арена Химки". Об этом сообщает официальный сайт армейского клуба.

В сообщении говорится, что 17 октября стадион посетил эксперт УЕФА по качеству футбольных полей и остался доволен процессом восстановления газона. Он отметил, что такой результат достигнут из-за того, что до 23 октября на арене не проводились и не будут проводиться никакие матчи.

Игру прошлого тура Лиги чемпионов против чешской "Виктории" армейцы также планировали провести на подмосковной арене. Однако тогда представители УЕФА запретили проведение матча на химкинском стадионе.

Матч с "Манчестер Сити" пройдет 23 октября и начнется в 20.00. После двух игр армейцы набрали 3 очка, обыграв "Викторию" - 5:2, но проиграв мюнхенской "Баварии" - 3:0.

