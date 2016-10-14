ЦСКА одержал минимальную победу над "Уфой"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Московский ЦСКА одержал победу над "Уфой" в матче десятого тура чемпионата России по футболу.

Встреча, состоявшаяся на новой арене армейцев, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 18-й минуте забил Василий Березуцкий, вышедший на игру с капитанской повязкой.

На данный момент ЦСКА с 21 очком занимает первую строчку в турнирной таблице первенства. Основные конкуренты – "Спартак" и "Зенит" сыграют позднее. "Уфа" с 12 баллами осталась на девятой позиции.

ЦСКА в следующем туре 23 октября в гостях встретится с московским "Локомотивом", а "Уфа" днем ранее примет "Ростов".