"Спартак" и ЦСКА сойдутся в главном столичном дерби

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В пятницу, 14 августа, в рамках 5-го тура российского чемпионата по футболу состоится главное дерби страны – "Спартак" сыграет с ЦСКА. Этот матч всегда вызывает повышенный интерес и собирает аншлаги вне зависимости от положения команд в турнирной таблице.

Изначально поединок планировалось провести вечером в субботу, но по просьбе армейского клуба, которому 18 августа предстоит провести первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с португальским "Спортингом", проведение матча перенесли почти на сутки.

При этом, как сообщил генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов, мнение красно-белых в ситуации с переносом дерби не учитывалось. Отмечалось, что это не соответствует регламенту еще потому, что "Спартак" получил уведомление о переносе за девять дней до начала матча, вместо положенных десяти.

Предварительно сообщалось, что на игру распроданы все билеты. Однако из-за переноса встречи некоторое количество билетов находится в процессе возврата, а значит, сможет снова появиться в продаже. Впрочем, в том, что на домашнем стадионе "Спартака" в Тушине, где будет проходить игра, будут заняты все 44 тысячи кресел, можно не сомневаться.

За проведение этого матча "Спартак" заработает 130 миллионов рублей. И это только сумма за билеты, не считая еды и атрибутики. При этом цифра могла быть больше, если бы не пришлось менять дату проведения.

Из-за матча ЦСКА – "Спартак" в столице усилят меры безопасности

На первых минутах матча болельщики обеих команд проведут совместную акцию в память о погибшем болельщике "Спартака" Антоне Феоктистове, который был убит в одном из кафе Самары, куда приехал поддержать "красно-белых" в минувшие выходные. Объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" призывает всех соблюдать молчание на протяжении первых пяти минут после стартового свистка.

Для болельщиков ЦСКА этот матч тоже непростой. Накануне Контрольно-дисциплинарный комитет наказал армейцев одним матчем без зрителей на фанатских секторах условно. Таким образом, любое неправомерное действие во время сегодняшнего матча повлечет за собой реальное наказание. Предполагается, что в этом случае санкции будут применены в матче 8-го тура с "Зенитом".

Что касается положение команд в турнирной таблице, то оба клуба идут в лидерах. ЦСКА и вовсе демонстрирует максимальный результат, имея в своем активе 12 очков из 12 возможных. При этом армейцы не пропустили в свои ворота пока ни одного мяча.

Спартак оступился в матче первого тура, сыграв вничью с "Уфой" – 2:2. В дальнейшем подопечные Дмитрия Аленичева шли по графику ЦСКА, сохраняя свои ворота в неприкосновенности в трех поединках кряду.

Для главного тренера "Спартака" этот матч станет первой серьезной проверкой на тренерском мостике. Возможно, поэтому в поединке с "Крыльями Советов" он неожиданно поменял схему обороны, выпустив троих защитников. Остается лишь гадать, как будет выглядеть оборона красно-белых сегодня на "Открытие Арене". Но зато со стопроцентной уверенностью можно говорить, что на острие будет действовать Юра Мовсисян, уже дважды в текущем сезоне принесший своей команде победу.

У ЦСКА за несколько дней до поединка произошло серьезное пополнение в лице вернушвегося ивуарийского нападающего Сейду Думбия, который по ходу прошлого сезона перешел в итальянскую "Рому". Появление нападающего в предстоящей игре теоретически возможно, но все-таки маловероятно. Скорей всего на передней линии будет действовать Ахмед Муса, а помогать ему организовывать атаки будут проверенные Зоран Тошич, Алан Дзагоев, Роман Еременко и Бибрас Натхо.

Для наставника армейцев этот матч, тоже, своего рода, новый испытание. Теперь Леониду Слуцкому предстоит думать не только о своей команде, но и о возможном пополнении главной сборной страны, которую он возглавил не так давно. Пока речь идет о совмещении, но как сложится в дальнейшем пока не ясно. Может случиться и так, что если Аленичев участвует в своем первом дерби, то для Слуцкого – оно последнее.

Несмотря на то, что чемпионат только набирает обороты и впереди еще длинный сезон, команды, которые борются за самые высокие места, не могут себе позволить терять очки на всем протяжении турнира. А если речь идет о матче с самым принципиальном соперником, то накал борьбы априори увеличивается многократно.

Интереса добавляет и тот факт, что команды находятся примерно в равных кондициях, что подтверждают котировки британской букмекерской конторы William Hill. Коэффициент на победу "Спартака" по состоянию на 13:00 составлял 2,62, на успех ЦСКА – 2,60 (на ничью – 3,10).

В чемпионатах России команды проведут 49 матч, здесь минимальное преимущество ЦСКА – 18 побед против 17 при равенстве забитых/пропущенных мячей – 64–64. Предыдущая встреча команд стала первым дерби на новой спартаковской арене и завершилась разгромом хозяев – 0:4.