Столичные армейцы переиграли в гостевом матче краснодарскую "Кубань"

Фото: ИТАР-ТАСС

В Краснодаре состоялся матч 15-го тура Российской футбольной премьер-лиги, в котором местная "Кубань" принимала ЦСКА. Гости одержали победу со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на 35-й минуте. Дзагоев получил мяч в центре поля и отрезал всю оборону хозяев одним пасом, выведя Мусу на свидание с голкипером. Беленов выручить свою команду не сумел.

Спустя 10 минут достаточно спорное решение принял арбитр Лапочкин. Бальде прорвался к воротам Акинфеева, но вратарь ЦСКА и сборной России в подкате выбил мяч, как показалось, без нарушения правил. Во всяком случае, Акинфеев сначала попал в мяч, а затем уже задел ногу нападающего, что показали многочисленные повторы. Но Лапочкин усмотрел в этом эпизоде нарушение правил.

Москвичи атаковали рефери чуть ли не всей командой, но попытки доказать, что нарушения не было, обернулись лишь желтыми карточками Василию Березуцкому и Акинфееву, которые проявили в споре наибольшую активность.

Пенальти реализовал Араз Озбилиз. Голкипер угадал направление удара, но не сумел дотянуться до мяча.

Эпизод с назначением спорного одиннадцатиметрового разозлил армейцев, и на второй тайм они вышли с запредельной мотивацией. Не прошло и семи минут, как Муса сделал дубль. Основная заслуга в голе принадлежит Дзагоеву, который прошел всю оборону "Кубани" и мощно выстрелил по центру ворот. Беленов с ударом справился, но на добивании первым был Муса, которому оставалось отправить снаряд в пустые ворота.

Спустя пять минут ЦСКА удалось увеличить разрыв в счете. Невероятный по красоте удар получился у Расмуса Эльма. Швед из-за пределов штрафной послал мяч в "девятку" ворот Беленова по замысловатой траектории. Голкипер в отчаянном прыжке сумел задеть снаряд, но не более - 3:1.

На 66-й минуте счет мог стать разгромным, но удар Хонды со штрафного угодил в штангу.

За минуту до конца основного времени матча "Кубань" осталась вдесятером. За вторую желтую карточку с поля был удален Зелау. Впрочем, вопрос о победителе встречи в тот момент уже не стоял - краснодарцы смотрелись куда менее уверенно, чем ЦСКА.

Армейцы одерживают очередную победу и продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. Следующую игру ЦСКА проведет 18 ноября дома против "Амкара".