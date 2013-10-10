Форма поиска по сайту

10 октября 2013, 17:02

Спорт

Форвард Сергей Федоров вернулся в хоккей и подписал контракт с ЦСКА

Сергей Федоров. Фото: khl.ru

Известный в прошлом хоккеист ЦСКА и сборной России Сергей Федоров возвращается в хоккей. 43-летний форвард до конца текущего сезона будет играть за армейцев.

Соглашение действует до окончания сезона и является двусторонним. Последний раз на лед Федоров выходил в майке магнитогорского "Металлурга" 22 марта 2012 года и второй сезон занимает должность главного менеджера ЦСКА, сообщает пресс-служба КХЛ.

Отметим, что Федоров добился серьезных успехов за океаном - в НХЛ он трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз".

В НХЛ Федоров является единственным игроком, забившим пять шайб в одном матче.

Также хоккеист трижды становился чемпионом мира по хоккею - два раза в составе сборной СССР и в 2008 году - в составе сборной России.

