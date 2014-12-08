Московские армейцы обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Фото: ТАСС/Миша Джапаридзе

Московские армейцы одержали уверенную победу над казанским УНИКСом в матче Единой лиги ВТБ. Поединок завершился со счетом 75:51.

Подопечные Димитриоса Итудиса не слишком удачно начали встречу и даже проиграли первую четверть - 14:19, но в дальнейшем не дали сопернику ни единого шанса усомниться в своем превосходстве.

Особенно удачной для ЦСКА выдалась третья десятиминутка, в ходе которой баскетболистам УНИКСа удалось набрать только шесть очков.

Самым результативным в составе "красно-синих" стал защитник Сонни Уимз, набравший 19 очков.

Благодаря этой победе ЦСКА поднимается на второе место в турнирной таблице лиги. "Красно-синие" уступают только "Нижнему Новгороду", который до сих пор не потерпел ни одного поражения.