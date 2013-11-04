Московский ЦСКА потерпел поражение от "Ак Барса" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские армейцы потерпели поражение от казанского "Ак Барса" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Счет был открыт на 20-й минуте, ворота москвичей поразил Терещенко. Во втором периоде Лукоянов удвоил преимущество "Ак Барса".

Третья двадцатиминутка началась с атак хозяев льда. На 43-й минуте Терещенко оформил дубль, поразив ворота Стани кистевым броском. Спустя минуту Бурмистров подправил шайбу после броска Медведева - 4:0.

ЦСКА удалось забить "гол престижа". На 49-й минуте Прохоркин отыграл одну шайбу. Итоговый счет матча - 4:1 в пользу "Ак Барса".

Армейцы остаются на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 37 очками. У идущего четвертым "Донбасса" столько же очков, но на две игры меньше.