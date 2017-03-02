Три столичных автобуса поменяют маршруты из-за матча ЦСКА – "Зенит"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Три автобуса 4 марта поменяют маршруты из-за футбольного матча на стадионе ЦСКА, сообщает "Мосгортранс".

В этот день армейцы примут петербургский "Зенит" в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча начнется в 16:30, однако маршруты изменятся с 14:00 до окончания встречи.

Автобус № 48 будет следовать от Живописной улицы до Песчаной площади. Маршрут автобуса № 175 проляжет от станции метро "Сокол" до Песчаной площади. Автобус № 818 будет работать на двух участках:



от станции метро "Динамо" до дворца спорта "Мегаспорт";

от станции метро "Полежаевская" до Песчаной площади.

ЦСКА идет на третьем месте с 32 очками. "Зенит" расположился на второй стройке с 35 очками в активе.