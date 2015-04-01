ЦСКА лишился трех ключевых футболистов перед матчем с "Зенитом"

Алан Дзагоев. Фото: ТАСС

Московские армейцы остались без трех ключевых футболистов перед важнейшей игрой сезона с петербургским "Зенитом". Все игроки, о которых идет речь, получили травмы в ходе двух игр за сборную России.

Алан Дзагоев получил травму бедра в поединке против Черногории. Главный тренер сборной Фабио Капелло вынужден был досрочно заменить плеймейкера.

Георгий Щенников и Василий Березуцкий получили повреждения в ходе товарищеского матча с Казахстаном. Их участие в поединке с "Зенитом" остается под вопросом.

Игорь Акинфеев, в которого попали файером в ходе поединка против Черногории, уже восстановился после травмы и, скорее всего, сможет выйти на поле.

Встреча ЦСКА и "Зенита" по сути является битвой за чемпионство. В настоящее время клубы разделяет 5 очков в турнирной таблице. При победе армейцы смогут вплотную приблизиться к основному конкуренту, а поражение фактически перечеркивает надежды "красно-синих" на завоевание очередного титула.