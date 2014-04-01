Матч РФПЛ "Крылья Советов" - ЦСКА перенесен в Ростов-на-Дону

Фото: ИТАР-ТАСС

Матч 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги между "Крыльями Советов" и ЦСКА состоится в Ростове-на-Дону. Игру решили перенести из Самары на нейтральное поле из-за плохого состояния газона на стадионе "Металлург", сообщает "Р-Спорт".

Поединок должен был пройти 5 апреля, однако к этому времени поле "Металлурга" не успеют привести в норму. Газон серьезно пострадал из-за постоянного снега с дождем, который идет в Самаре на протяжении почти недели.

Матч перенесли на нейтральное поле - он состоится в Ростове-на-Дону на стадионе "Олимп-2", где проводит свои домашние матчи местный "Ростов".

Поединок начнется в 16.30 5 апреля.

Отметим, что в осенней части чемпионата домашний матч с "Тереком" вынужден был сыграть в Екатеринбурге московский "Спартак". Столичный "Локомотив" не разрешил "красно-белым" использовать газон своего стадиона, а остальные футбольные поля Москвы находились в крайне плохом состоянии.