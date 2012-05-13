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Москва 24

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13 мая 2012, 23:15

В Москве завершилась "контрольная прогулка" писателей

Бульварное кольцо литература

Фото: Георгий Полищук

Сегодня прошла "контрольная прогулка" российских литераторов по столичным бульварам.

Среди участников мероприятия были писатели Дмитрий Быков, Александр Проханов, Людмила Улицкая, Борис Акунин, Дмитрий Глуховский, Леонид Зорин, поэт Лев Рубинштейн, правозащитница Ирина Ясина, журналисты Сергей Пархоменко, Марианна Максимовская, Виктор Шендерович и Юлия Латынина, фотограф Юрий Рост, музыкант Андрей Макаревич, депутат Госдумы эсер Дмитрий Гудков.

Прогулка прошла в спокойной обстановке. Усиления сил правопорядка не было видно, также не было замечено ни полицейских автобусов, ни автозаков, ни оцеплений из сотрудников полиции.

Участники прогулки заполнили проезжую часть по внутренней стороне бульварного кольца, поэтому полиция перекрыла движение.
"В целях безопасности было принято решение о частичном ограничении движения для автотранспорта", - объяснил представитель ГУМВД по Москве.

По оценке писателя Бориса Акунина, в мероприятии приняли участие не менее 10 тысяч человек.

"Мне кажется, 10 тысяч человек точно пришло", - передает РИА Новости слова Акунина.

По мнению депутата Дмитрия Гудкова, прогулка собрала 20 тысяч человек - колонна растянулась от Пушкинской площади до Чистых прудов.

Дмитрий Быков сообщил, что доволен тем, как прошла прогулка.

"У меня очень жизнерадостное впечатление. Все прекрасно прошло, хорошо было организовано", - сказал он.

Писатель Борис Акунин

Журналист Валерий Панюшкин

Андрей Бильжо и Георгий Асс


Людмила Улицкая

Сергей Пархоменко

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