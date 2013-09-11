Российские фильмы попали в лонг-лист премии European Film Awards

Постер к фильму. Фото: www.film.ru

В лонг-лист престижной европейской премии European Film Awards попало сразу два российских фильма: драма Бориса Хлебникова "Долгая счастливая жизнь" и триллер Кирилла Серебренникова "Измена".

Обе картины уже участвовали в крупных европейских кинофестивалях. "Измена" в 2012 году была номинирована на главный приз Венецианского фестиваля, а "Долгая счастливая жизнь" претендовала на "Золотого медведя" в Берлине.

Теперь у обеих лент появился шанс выйти на новую ступень: European Film Awards является международной премией и не носит национального оттенка. Конкурентами российских картин стали 46 фильмов, среди которых работы крупных зарубежных режиссеров - "Я очень возбужден" Педро Альмодовара, "В доме" Франсуа Озона, "Анна Каренина" Джо Райта и многие другие.

Короткий список номинантов будет оглашен 9 ноября на кинофестивале в Севилье.

Премия European Film Awards, которую часто называют европейским "Оскаром", была учреждена в 1988 году. Первая церемония вручения "Евро-Оскара" прошла в Западном Берлине. В последующие года награждение победителей проходило в Барселоне, Варшаве, Лондоне и других европейских столицах. Сейчас премия вернулась на историческую родину - церемония награждения пройдет в Берлине 7 декабря.

За всю историю существования European Film Awards, всего однажды обладателем премии стал российский фильм - в 1993 году приз получила картина Никиты Михалкова "Урга: Территория любви".