Борис Грачевский - о съемках фильма "Между нот, или Тантрическая симфония"

"Правда 24": Борис Грачевский рассказал о съемках своего нового фильма

В интервью телеканалу "Москва 24" режиссер и сценарист Борис Грачевский рассказал о съемках своего второго полнометражного фильма "Между нот, или Тантрическая симфония". Еще гость затронул тему отцов и детей и вспомнил "эротическую" сцену из киножурнала "Ералаш".

- О чем ваш новый фильм?

- Это история о безумной любви, которая вдруг свалилась на композитора с мировым именем. Его бросила жена, поэтому он закрылся от всего мира. Но однажды композитор влюбился в дочку своей домработницы – удивительную, обаятельную девчонку.

- У главных героев большая разница в возрасте?

- Ему около 52 лет, а ей 23 года. Есть сцена, где герой появляется в опере с этой девушкой, и ехидная критикесса говорит, что это его дочь.

- Но у композитора – взрослый сын. Какие у них отношения?

- Полная некоммуникабельность отца и сына. Сын живет где-то в Германии. Даже навещая отца, он не отпускает такси. И как-то герой произносит горькую фразу: "Сынок, наверное, о моей смерти ты узнаешь из средств массовой информации".

Картина пронизана и смешными сценами, и грустными, и даже эротическими. Это абсолютно взрослое кино. Все эротические сцены мы старались сделать очень красиво. А еще в фильме звучит музыка великого композитора Глюка. Финал такой, что все обрыдаются.

- В "Ералаше" ведь тоже были эротические сцены. Лет десять лежал на полке сюжет, где мальчик списывает со шпаргалки, которая на коленке у его соседки.

- Это псевдоэротизм, который смешно заканчивается. К таким сюжетам мы подходили очень аккуратно и интеллигентно. Кстати, девочка, играющая одну из главных ролей, категорически отказалась писать шпаргалку на своей ноге. Позвали дублершу лет 23-х. А мальчику, ее партнеру по площадке, было 13 лет.

- Когда выйдет "Между нот"?

- Я закончил съемки два дня назад, смонтировал. Сейчас буду работать над чистотой, колористикой. Надеюсь, что к концу или к началу года картина появится в прокате. Очень хочется, чтобы кино понравилось молодежи.

- Кто играет в фильме?

- Играет молодая актриса Янина Мелехова. За полторы недели до начала съемки у нас исчезла героиня с утвержденными костюмами, гримом. Она убежала сниматься в другом проекте. Это был ужас, ведь менять календарно-постановочный план нельзя. Но буквально за четыре дня до съемки появилась великолепная актриса. Мне, конечно, тут же приписали с ней роман. Никакого романа нет, потому что у нее полуторогодовалый ребенок, к которому она со всех ног бежала со съемки.

- Кто исполняет главную мужскую роль?

- Андрей Ильин. Рядом с ним Татьяна Кравченко, Владимир Долинский, Олег Комаров, Эммануил Виторган, Евгений Герчаков. Еще есть бездомная собака по кличке Морда, которую кормит композитор. Скажу по секрету, эту собаку снимали в "Ералаше", и я ее озвучивал.

- Как считаете, ваш первый метр - "Крыша" - был удачным?

- Кое-что я бы исправил. Я не дал зрителям вздохнуть, настолько фильм насыщен событиями. Это картина о трех подружках, у каждой проблемы в семье. Всем наплевать на этих девочек, и они в конце фильма на краю крыши прощаются с жизнью.

- Фильм основан на реальных событиях. Но ваши героини остались живы в отличие от их прототипов.

- В основе фильма страшная балашихинская история. В жизни эти три девочки прыгнули с крыши и разбились, а в моем кино я их оставил жить. Буквально за две недели до съемки я сказал себе, что не смогу убить своих героинь.

В прокате этот фильм прогорел, никто не хочет смотреть серьезное кино. Но я много ездил с этой картиной по стране, видел, как плакали зрители, выходя из зала.

- Давайте вернемся к фильму "Между нот". Съемки проходили в Москве?

- Да. Лиричные сцены снимались на крыше.

- Какие у вас ощущения от работы над картиной?

- Я снимал ее с наслаждением. Работал по 12 часов практически без выходных. Помимо прочего, я – главный автор сценария. Помогала мне Мария Хмелик. Интересно, что когда начинал снимать второй полный метр, то несчастья сыпались на меня одно за другим, и я решил, что больше снимать кино не буду. А сейчас у меня задумка – сделать еще один фильм.

- Сколько лет вы работали над "Ералашем"?

- 40 лет.

- И сейчас хочется снимать нечто отличное от знаменитого киножурнала?

- Да.

- Как относитесь к запрету мата и пропаганды курения в кадре?

- Пройдет лет 30, и мат будет считаться у нас нормативом. Сейчас ужесточились требования к детским программам. И нам пришлось поменять "Ералаш".