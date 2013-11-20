Кино: режиссер Борис Дворкин

Фото: vk.com/id3329930

Режиссер Борис Дворкин - режиссер неигрового кино. Член Экспертного совета Всероссийского открытого конкурса сценариев и киноработ "Кинопризыв". Родился 4 октября 1958 года в Ленинграде.

К режиссуре документального кино Борис Дворкин шел долгим путем. В юности он был увлечен морем и техническими науками и по окончанию Ленинградского мореходного училища получил диплом радиотехника, после чего несколько лет работал начальником радиостанции на судах Ленинградской базы рефрижераторного флота (то есть, перевозящего скоропортящиеся продукты).

Когда Дворкину исполнилось 28 лет, он переехал в Москву и решил поменять техническую профессию на творческую. Несколько лет он работал внештатным автором на Гостелерадио СССР, а затем создал свою программу об истории города: "Московская старина".

Будучи успешным телевизионным режиссером, Борис Дворкин продолжал учиться и повышать свою квалификацию. Его привлекала не только режиссура, но и операторское мастерство и организаторская деятельность. Какое-то время он работал на студии "Союзрекламфильм" в качестве оператора, режиссера и продюсера.

Помимо телевидения Дворкин увлекался документальным кино, и это увлечение привело его на Высшие режиссерские курсы, где его мастерами были известные документалисты Леонид Абрамович Гуревич и Андрей Николаевич Герасимов.

После окончания курсов Борис Дворкин стал режиссером документального кино. Накопленный опыт он передает студентам Московской государственной академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, где руководит видеостудией "Акварель".