Новым музыкальным руководителем Большого театра назначен Туган Сохиев

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Пост музыкального руководителя Большого театра, который в начале декабря освободил подавший в отставку Василий Синайский, займет Туган Сохиев. 36-летний дирижер окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, где учился на курсе блестящего педагога Ильи Мусина. Сегодня он является музыкальным руководителем Национального оркестра Капитолия Тулузы (Франция) и главным дирижером Немецкого симфонического оркестра в Берлине.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил о важном назначении 20 января на пресс-конференции в ГАБТ. Российский музыкант с мировым именем подписал контракт до января 2018 года, сообщает пресс-служба театра. Вступит в новую должность Сохиев 1 февраля.

Туган Сохиев работал с такими коллективами, как Национальный филармонический оркестр России, Чикагский и Венский симфонические оркестры, Лондонский филармонический оркестр, нидерландский Королевский оркестр Консертгебау, Чикагский симфонический оркестр, лейпцигский Гевандхаус-оркестр. Также на его счету - сотрудничество с Мариинским театром, Венской Штатсоперой, Нью-Йоркской Метрополитен-оперой.