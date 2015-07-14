Спектакли недели: Кирилл Серебренников в Большом и "Федра" Романа Виктюка

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

На этой неделе два театра представят последние новинки уходящего сезона. В Большом дадут целых две премьеры: первая, "Кармен" будет показана на исторической сцене, а вторая, балет по роману Лермонтова – на новой сцене. Роман Виктюк завершает сезон эпатирующей "Федрой". По факту все эти показы расцениваются театральным сообществом как предпремьерные, и осенью интерес к ним только возрастет.



"Кармен"

Большой театр заканчивает сезон сразу двумя премьерами – балетной на Новой сцене и оперной на исторической. Этой постановкой продолжится глобальный эксперимент Большого по сращиванию режиссуры драмтеатра с музыкой. Безусловно, для Алексея Бородина, дебютировавшего в жанре оперы в 1996 году с "Отелло", и с тех пор занимавшегося преимущественно спектаклями РАМТа, нынешняя работа в особой зоне – ответственность колоссальная. Нынешний музыкальный руководитель Большого Туган Сохиев тоже по идее должен чувствовать трепет – для него "Кармен" станет первой полнокровной работой со сценическим воплощением.

По мнению Бородина, наибольшая трудность заключается в неимоверной популярности оперы. Действительно, материал знаком даже тем, кто ходит в театр раз в пять лет, и кажется, что уже каждый человек знает, о чем "Кармен" и как ее следует исполнять. Поэтому для команды Большого главная задача состояла в обретении свободы творчества, не оглядываясь на предшественников и существующие клише.

Бородин занимался разбором "Кармен" по всем канонам драматического театра. Подстроиться под него исполнителям было не совсем привычно. Режиссер попросил артистов проговаривать на французском языке фразы, а не петь их. Необходимость такого упражнения Бородин объяснил наличием дополнительной трудности, заключающейся в тексте на французском языке. Проговаривание должно помочь обрести естественность в чужой языковой среде. Что из этого вышло, можно оценить уже на этой неделе.

Партию Кармен исполнят Вардуи Абрамян (Армения) и солистки Большого театра Агунда Кулаева, Юлия Мазурова и Светлана Шилова. В партии Хозе – солист Большого Олег Долгов и Мурат Карахан (Турция).

В июле пройдет первая серия показов, второй откроется новый сезон в сентябре.

Время: 15 – 19 июля
Место: Большой театр, историческая сцена
Цена: от 2500 р.



"Герой нашего времени"

Удивительно, что одна из самых интригующих премьер Большого театр выходит в разгар лета, когда курорты забрали к себе значительную часть публики. Кирилл Серебренников, чье имя в перечне выходных данных спектакля уже само по себе вызывает неподдельный интерес, триумфатор нынешнего Авиньонского фестиваля, впервые в своей режиссерской практике обратился к балету. Совместно с хореографом Юрием Посоховым, обладателем внушительного списка работ в самых разнообразных уголках мира, а также молодым, перспективным композитором Ильей Демуцким взялись за перенесение на театральную сцену романа Лермонтова "Герой нашего времени".

Серебренников выступает в этом проекте в трех ипостасях: как автор либретто, художник-постановщик и режиссер. Илья Демуцкий получил возможность поработать в главном театре страны по его рекомендациям – с "Гоголь-центром" у молодого человека несколько ярких проектов.

Партию Печорина исполнят несколько солистов – состав в новеллах отличается. К примеру, Андрей Меркурьев не будет танцевать в "Бэле" и "Тамани", а выйдет в "Княжне Мэри". В этой же части на сцене появится Светлана Захарова.

Время: 22 – 26 июля
Место: Большой театр, новая сцена
Цена: от 2500 р.



"Федра"

Поэму Марины Цветаевой "Федра" Роман Виктюк ставил в конце 80-х в Театре на Таганке с Аллой Демидовой в главной роли. Затем был телепроект с задействованными в нем Ириной Апексимовой, Еленой Образцовой, балерина Галиной Степаненко и Дмитрем Бозиным. Нынешнее прочтение исключило участие актрис, все роли играют мужчины. Для знатоков Театра Виктюка в этом шаге нет провокации. Возвращаясь к первоистокам, к идеологии античного театра, режиссер интерпретирует внутренние метания героини, на первый взгляд характерные только для женщины, как общечеловеческие страдания.

Новая "Федра" – синтез слова, музыки, ритмики, хореографии, жеста и мимики, то есть всего того, что формирует современный сценический почерк Виктюка.

Осенью этим спектаклем откроется здание Театра Романа Виктюка в Сокольниках.

