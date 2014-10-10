Что смотреть на фестивале "Круг света": Эйфелева башня и светомузыка на ВДНХ

Фестиваль "Круг света" пройдет в Москве в четвертый раз. В этом году световые представления покажут на семи площадках: от Большого театра до ВДНХ. M24.ru рассказывает, что обязательно стоит увидеть в рамках "Круга света".

Суббота, 11 октября

Большой театр

Фото: M24.ru

Во время "Круга света" на фасаде Большого театра появятся 3D-проекции, созданные светодизайнерами специально для здания театра. Если в прошлом году главными темами были образ России и балет, то в этом станет природа.

Время: 19.00 - 23.00



ВДНХ

Фото: M24.ru

На ВДНХ светиться будет почти все: главная аллея, центральный павильон и павильон №12 ("Грузия"). В павильоне "Космос" выступят виджеи, видеочасть их представления будет проецироваться на знаменитую ракету. Добавим, что за понравившегося виджея вы сможете проголосовать: каждый из них участвует в конкурсе "Арт Вижн", проходящем в рамках "Круга света". Один из номинантов дал нам интервью, где рассказал о работе светодизайнера и видеомэппинге для ночных клубов.

Время: 19.00 - 23.00



Останкино

Фото: M24.ru

Останкинская башня во время шоу "Вокруг света меньше, чем за час" превратится в Эйфелеву, а потом и в другие башни мира. Еще одной темой шоу станет тема четырех стихий. Мероприятие завершится фейерверком.

Время: 19.15 - 19.55 и 21.30 - 22.10



Воскресенье, 12 октября

Царицыно

Фото: M24.ru

В музее-заповеднике "Царицыно" пройдут не только световые представления, но и лазерное шоу на фасаде Большого дворца. В воскресенье площадку посетит специальный гость - Дмитрий Маликов, который выступит со специальной мультимедийной программой. Концерт начнется в 20.30.

Время: 19.00 - 23.00



Кузнецкий мост

Фото: M24.ru

В пешеходной зоне световые инсталляции появятся на фасадах зданий. Шоу пройдет на участке улицы между Большой Дмитровкой и Петровкой. Эта площадка участвует в "Круге света" впервые.

Время: 19.00 - 23.00



Красный октябрь

Фото: M24.ru

Те, кого заинтересует, как создавался "Круг света" и как стать светодизайнером, смогут посетить лекции и семинары, на которых об этом расскажут подробно. В рамках образовательной программы выступят специалисты из Бельгии, Германии, Великобритании и других стран. Подробное расписание и время занятий - по ссылке.

Время: 11.00 - 18.00



Все мероприятия "Круга света" бесплатны, подробное расписание - на официальном сайте фестиваля