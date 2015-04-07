ГАБТ не разрешит Новосибирскому театру использовать его название

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Генеральный директор ГАБТа Владимир Урин заявил, что не разрешит директору Новосибирского театра оперы и балета Владимиру Кехману переименовать свое культурное учреждение в "Большой театр Сибири". Ранее, выступая с такой инициативой, Кехман пообещал "вернуть театру его историческое название".

"О желании вновь назначенного директора переименовать возглавленный им театр я узнал из СМИ и сразу же направил ему письмо по этому поводу. В письме я проинформировал Владимира Абрамовича о том, что "Большой театр" как словосочетание – это устоявшийся бренд с международной репутацией. Словосочетание "Большой театр", слово "Большой" в кириллице и латинскими буквами "Bolshoi" зарегистрировано как товарный знак в России и за рубежом", – цитирует Урина ТАСС.

Также Урин отметил, что "данный товарный знак является общеизвестным фактически и юридически, что подтверждено соответствующим свидетельством".

"По закону ни фирменное наименование, ни коммерческое обозначение, схожее до степени смешения с товарным знаком Большого театра России, не могут легально использоваться без разрешения Большого театра России", – добавил гендиректор Большого театра.

В конце письма, которое Урин написал Кехману, гендиректор ГАБТа подчеркнул, что "такого разрешения Большой театр России не даст, так как у каждого театра должно быть свое неповторимое творческое лицо, свое имя, которым надо гордиться".

По словам Урина, кроме того, новосибирский театр никогда не носил названия "Большой театр Сибири".

"Возможно, во время строительства театра в прессе, вдохновленной энтузиазмом первых советских пятилеток, такое название и фигурировало, но официально оно нигде не было зафиксировано, так что не может считаться историческим", – заключил глава Большого театра.

Владимир Кехман, который ранее был генеральным директором Михайловского театра, сменил на посту директора новосибирского театра Бориса Мездрича. Мездрич был уволен после скандала с оперой "Тангейзер".