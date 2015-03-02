Льготников пустят в Большой театр по паспортам

Большой театр намерен судиться с билетными спекулянтами

Большой театр ограничит продажу льготных билетов, однако не будет повышать цены. Кроме того, льготников могут начать пускать в театр по паспортам, чтобы билеты не попадали к перекупщикам, сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин, передает пресс-служба Минкульта.

Урин подчеркнул, что большая часть билетов покупается спекулянтами, которые нанимают для этих целей льготные категории граждан, особенно многодетные семьи. "Один из способов ограничить перекупщиков - проверять документы у обладателей льготных билетов", - пояснил гендиректор театра.

"Сейчас наши юристы прорабатывают такой вопрос. Мы хотим, чтобы льготные билеты приобретались по паспортам, и в театр людей тоже пускать по паспортам", - отметил Урин.

Кроме того, для многодетных семей планируется разработать список спектаклей, рекомендованных для просмотра с детьми. "К примеру, оперу "Риголетто" мы рекомендовать не будем, какие-то спектакли просто уйдут из списка, на них не будет льготных билетов", - сказал Владимир Урин. Многодетным семьям рекомендуют смотреть "Историю Кая и Герды", "Лебединое озеро" и "Жизель".

Директор театра добавил, что средняя стоимость билета в прошлом сезоне составила от 100 до 4 000 рублей. Повышение стоимости в этом сезоне не планируется.

В Большом театре сейчас действуют 11 ценовых категорий билетов. Самый дорогие - до 18 тысяч рублей, именно столько стоили хорошие места на балет "Щелкунчик" 31 декабря прошлого года.

Помимо этого, в кассах Большого театра на людей, стоящих в очереди, начали надевать специальные браслеты с порядковыми номерами, сообщили M24.ru в кассе учреждения.

"Система с браслетами создана для упорядочивания очереди в день предварительной продажи, который у нас приходится на субботу и когда в кассах театра скапливаются большие очереди", - сообщил собеседник M24.ru.