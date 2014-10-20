Новый альбом группы Gorillaz может выйти в 2016 году

Gorillaz. Фото: Страница группы в Facebook

Деймон Албарн (фронтмен групп Gorillaz, Blur, The Good, the Bad & the Queen)вернется к работе над проектом Gorillaz. Сейчас группа находится "в режиме реактивиации", и новый альбом может выйти в 2016 году. Об этом Албарн рассказал Sydney Morning Herald.

Касательно группы Blur Деймон Албарн был более неоднозначен: "Я могу представить, что есть какое-то будущее, но в данный момент на это будущее нет времени, есть только настоящее. Кто знает? Не очень хочу говорить об этом, потому что тогда мои слова вырвут из контекста и обвинят в том, что я бросаю слова на ветер".

Деймон Албарн также сообщил, что скоро выйдет альбом супергруппы The Good, the Bad & the Queen – музыкантам осталось лишь записать готовый материал. В коллективе - помимо Албарна - участвуют Пол Симонон (экс-басист The Clash), Саймон Тонг (экс-гитарист The Verve) и Тони Аллен (барабанщик группы Фела Кути).

Напомним, в апреле этого года вышел дебютный сольный альбом Деймона Албарна Everyday Robots. А группа Blur записали 15 новых песен, но пока не собираются выпускать альбом. Последняя на данный момент пластинка группы Gorillaz под названием "The Fall" вышла в 2010 году.

