01 апреля 2014, 14:15

Город

Поезда с Белорусского вокзала хотят провожать "Прощанием славянки"

Фото: ИТАР-ТАСС

Поезда с Белорусского вокзала столицы предлагают отправлять под "Прощание славянки". С этой инициативой выступил глава РЖД Владимир Якунин, сообщает "Интерфакс".

"Прощание славянки" стал главным российским военным маршем во время Первой второй войны, сказал министр культуры России Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что использование марша на Белорусском вокзале станет символичным, поскольку именно отсюда новобранцы уходили на запад в 1941 году.

Напомним, ко Дню Победы на Белорусском вокзале появится памятник в честь марша "Прощание славянки".

Монумент будет посвящен всем славянским женщинам, провожавшим мужей, братьев и сыновей на войну.

