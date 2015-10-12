Лукашенко переизбран президентом Белоруссии

Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко переизбран на этот пост. Свои голоса за него отдали 83,49% избирателей, сообщает МИА "Россия сегодня".

Самые хорошие результаты у Лукашенко в Могилевской области, там за него проголосовали 88,29% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина. Меньше всего избирателей в процентном соотношении отдали свои голоса за действующего главу государства в Минске - 65,58%.

Что касается остальных кандидатов, они не смогли преодолеть даже 5-процентный барьер. Татьяна Короткевич набрала 4,42% голосов, глава Либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич - 3,32%. 6,4% избирателей проголосовали против всех.

При подсчете пока не учтены голоса, отданные на избирательных участках за границей, но существенно повлиять на ситуацию они уже не смогут.

Стоит отметить, что Лукашенко в пятый раз подряд выигрывает выборы президента. Причем эти выборы стали для него самыми успешными. Так, в 2010 году он набрал 79,65% голосов.