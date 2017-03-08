Обама был в ярости после обвинений Трампа в прослушке – СМИ

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Бывший президент США Барак Обама был в ярости после обвинений Дональда Трампа в организации прослушки его телефонных переговоров, пишет 7 марта The Wall Street Journal.

Обама воспринял слова Трампа как в высшей степени оскорбительные. Между тем экс-президент, по словам одного из его помощников, не намерен публично отвечать на каждый выпад нового главы Белого Дома.

Ранее Дональд Трамп обвинил своего предшественника в прослушке его телефонов перед президентскими выборами в США. Более того, Трамп призвал конгресс выяснить, превышала ли администрация Обамы полномочия, расследуя "российское вмешательство в выборы".

Ранее Дональд Трамп обвинил Обаму в слабости в отношении России. "Восемь лет Россия "давила" президента Обаму, становилась все сильнее и сильнее", – написал Трамп в Twitter.