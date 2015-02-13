Официальный курс доллара снизился на рубль

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Официальные курсы евро и доллара на выходные снова понизились, сообщает пресс-служба Банка России. Американская валюта потеряла 1,1 рубля - до 65 рублей 8 копеек. Евро понизился почти на полрубля и составил 74,36 рубля.

Накануне рубль начал крепнуть на фоне заявления Владимира Путина после переговоров "нормандской четверки". По его словам, стороны договорились о прекращении огня на Украине с 15 февраля и отводе тяжелых вооружений.

Ранее M24.ru сообщало, что Центробанк в марте может рассмотреть возможность изменения ключевой ставки. За ее снижение выступает Минэкономразвития, заявлял глава ведомства Алексей Улюкаев.

При этом он положительно оценил недавнее решение регулятора о снижении ключевой ставки до 15 процентов.

Напомним, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. В ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией.

30 января ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17% до 15%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.