Бассейн "Чайка" уйдет с молотка

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Банк Москвы выставил на продажу бассейн "Чайка" вместе с его долгом, передает "Интерфакс". Стартовая цена лота составила 4,2 миллиарда рублей, следует из документации на Единой электронной торговой площадке.

Заявки будут принимать до 21 апреля, рассмотрение заявок состоится 22 апреля, а сам аукцион пройдет 26 апреля.

Планируется продать 100 процентов акций ОАО "Чайка", а также задолженность предприятия перед Банком Москвы. По состоянию на конец 2015 года долг составлял 1,167 миллиарда рублей.

Открытые бассейны в Москве

"Мы подтверждаем, что Банк Москвы выставил на открытые торги ОАО "Чайка" и задолженность компании перед банком в рамках осуществления программы по реализации непрофильных активов группы ВТБ", – сообщили агентству в ВТБ.

Банк Москвы получил акции ОАО "Чайка" в 2012 году в качестве отступного по ряду проблемных кредитов. В 2013 году банк объявил о намерении продать непрофильные активы, но сделка не состоялась.

Спортивно-оздоровительный комплекс "Чайка" был построен к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве в 1957 году. В 1980 году здесь проходили соревнования в рамках Олимпийских игр. В этом открытом, но подогреваемом бассейне можно плавать круглый год.

Спортивный комплекс "Чайка" имеет в своем распоряжении:



50-метровый бассейн: глубина от 1,5 до 3 метров, 8 дорожек;

25-метровый бассейн: глубина 5 метров, 8 дорожек;

2 детских бассейна: глубина 1 метр.

Также "Чайка" располагает функциональным тренажерным залом, сауной, кафе, мини-гольфом и теннисным кортом.

Бассейн, который находится в центре Москвы, посещают известные спортсмены и артисты среди которых музыкант Александр Скляр, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Елена Азарова и многие другие.