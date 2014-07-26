Горячее и холодное водоснабжение восстановлено в Балашихе

Водоснабжение полностью восстановлено в Балашихе

В Балашихе полностью восстановлено горячее и холодное водоснабжение, которое было приостановлено в результате прорыва трубопровода.

"В 14.15 горячее и холодное водоснабжение восстановлено по штатной схеме", - отметили в ГУ МЧС по Московской области.

Сообщение об аварии в микрорайоне Дзержинского, дом 35 поступило 26 июля в 12.20. В зону отключения попали семь домов. Без воды остались 1896 человек, в том числе 450 детей. Угрозы жизни населению не возникло.

Ранее сообщалось, что без холодной воды в субботу остались почти три тысячи жителей девяти девятиэтажных домов в подмосковном Пушкино. Причиной инцидента так же стал прорыв трубопровода.