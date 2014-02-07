Водителям напомнят о неоплаченных штрафах ГИБДД с помощью SMS

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2014 году заработает мобильный сервис, который будет по SMS напоминать водителям о неоплаченных штрафах ГИБДД. Об этом в ходе заседания правительства сообщил руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев.

По его словам, в настоящее время любой желающий может подписаться на SMS-информирование о том, что автовладельцу выписан штраф. А вот функции напоминания пока нет.

"Сейчас мы дорабатываем сервис, чтобы уведомлять жителя, что он не оплатил штраф", - отметил Ермолаев

Сейчас для скачивания доступны 7 мобильных приложений, разработанных московскими властями: "Мобильная приемная" (портал "Наш город"), "Портал госуслуг", "Парковки Москвы", "Транспорт Москвы", "Туристический портал", "ЖКХ Москвы", "Узнай Москву".

Кроме того, для москвичей работает свыше 30 коммуникационных и SMS-сервисов, в том числе подписка на штрафы ГИБДД; оплата парковки; информирование о легальности такси; информирование о проходе в школу и питании школьников; напоминания и подача показаний счетчиков водоснабжения и электроэнергии; информирование о начислениях ЖКУ; информирование об эвакуации автомобиля; новости Москвы и Зеленограда; информация об отключении горячей воды; информация о ходе рассмотрения заявок и обращений.

Число пользователей указанных сервисов превысило 2,4 миллиона человек. Мобильные приложения еженедельно загружают около 11 тысячи человек.

Сергей Собянин поручил усилить работу по информированию москвичей о существующих мобильных сервисах.

Столичные власти в 2014-2015 годах планируют организовать свыше 4 тысяч мобильных рабочих мест, то есть обеспечить сотрудников некоторых городских инспекционных ведомств планшетными компьютерами. По словам Артема Ермолаева, 2 тысячи рабочих мест будут предназначены для сотрудников ГИБДД.

Помимо ГИБДД, планшетные компьютеры получат административно-технические инспекции, государственне инспекции по недвижимости, московская жилищная инспекция, департамент СМИ и рекламы Москвы, департамент торговли и услуг Москвы и государственной службы перемещения транспортных средств.