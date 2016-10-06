Легенды Сивцева Вражка расскажут на экскурсии

Фото: ТАСС

Переулок Сивцев Вражек станет главным предметом исследования экскурсии, которая состоится 7 октября. Об этом сообщает портал moscowwalking.ru.

Длина переулка составляет всего 859 метров, но количество легенд, исторических событий и именитых личностей, живших на нем, буквально зашкаливает. Сивцев Вражек – символ Москвы.

Здесь начал писать первые труды Лев Толстой, здесь жила в юности Марина Цветаева, бывали Анна Ахматова, Борис Пастернак, Сергей Есенин.

Участники экскурсии увидят дом, где родилась самая исполняемая песня нашей страны "Подмосковные вечера". На его фасаде закреплена мемориальная доска, свидетельствующая об этом событии.

Прогулка бесплатная, необходима предварительная запись.