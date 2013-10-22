Профессиональный компьютер Mac Pro появится в продаже в декабре

Фото: ИТАР-ТАСС

Новый компьютер Mac Pro от Apple появится в продаже в декабре. Стандартная версия с 12 гигабайтами оперативной памяти и 2 гигабайтами видеопамяти будет стоить на американском рынке 2 999 долларов.

Устройство дополнено двумя графическими ускорителями, что повысит эффективность работы с изображениями и видео. При этом его энергопотребление ниже на 70%, чем у предшественника.

В Mac Pro теперь предусмотрена возможность работы в мультиэкранном режиме.

В компьютере используется мощный 12-ядерный процессор Intel Xeon, а в качестве накопителя используются четырехканальная флэш-память с частотой 1866 МГц, передает ИТАР-ТАСС.