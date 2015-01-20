"Утро": Компания Apple обогнала Samsung по обороту от продаж в России

Компания Apple обогнала Samsung по объему от продаж в России и вышла на первое место по итогам 2014 года, передает телеканал "Москва 24". Американская компания продала 2 миллиона 700 тысяч смартфонов и заработала на этом 67 миллиардов рублей.

Согласно исследованию компании "Связной", основной скачок продаж произошел в четвертом квартале, когда в свет вышли iPhone 6 и 6 Plus. Таким образом Apple нарастила свою долю на рынке до 30%.

Напомним, в декабре в очередной раз выросли цены на продукцию Apple. Так, iPhone 6 с памятью 16 Гб вырос с 49 900 рублей до 53 990 рублей, с 64 ГБ - с 59 990 до 61 990 рублей, а со 128 ГБ - с 64 990 до 69 990 рублей.

iPhone 6 Plus с 16 гигабайтами памяти теперь стоит 61 990 рублей, модель с 64 гигабайтами памяти - 69 990 рублей, а со 128 гигабайтами – 77 990. Apple iPad Air 2 с 16 гигабайтами памяти вырос с 33 990 до 37 490 рублей, с 64 гигабайтами - с 40 490 до 44 490, а со 128 гигабайтами - с 46 990 до 52 490.

С 16 декабря цены на несколько гаджетов серии Galaxy повысила компания Samsung. Рекомендованная розничная цена на смартфон Note 4 выросла на 3 тысячи рублей - до 40 тысяч рублей. Планшет 10.5 Tab S с модулем LTE подорожал на 3 тысячи - до 30 тысяч рублей, а модификация, имеющая только Wi-Fi-модуль повысилась до 25 тысяч рублей.

Отметим, что в июне 2013 года Samsung вдвое обогнала Apple по продажам смартфонов в мире. Доля южнокорейской компании на рынке смартфонов достигла 30,4%, тогда как Apple заняла 13,1% рынка.