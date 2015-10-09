Новые iPhone в России могут раскупить за выходные – эксперт

Фото: apple.com

Сегодня в России стартовали официальные продажи iPhone 6s и iPhone 6s Plus. По словам экспертов, ажиотаж вокруг новых "яблочных" гаджетов в этом году гораздо ниже, чем в прошлом.

Блогер Wylsacom Валентин Петухов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что в сетевые магазины поступило большое количество предзаказов на iPhone и они могут кончится уже к следующей неделе.

"На снижение спроса влияет несколько факторов. С одной стороны, версия S имеет тот же дизайн, а у нас любят, чтобы телефончики были новые, и сразу было понятно, что это – свежий продукт.

Однако если послушать наших ритейлеров, они говорят, что предзаказы на iPhone 6s, которые начались неделю назад, по своему объему превосходят предзаказы на флагманы других компаний всех вместе взятых. Немножко охладевший интерес к iPhone все равно выше, чем ко всем другим производителям", – пояснил он.

Эксперт отметил, что новых iPhone может не оказаться в продаже уже к понедельнику. "Вроде как iPhone никому не нужны. Но на следующей неделе купить их, скорее всего, уже не получится", – добавил он.

Эксперт – о покупке новых iPhone

Помимо России, с 9 октября новинки появятся еще более чем в 40 странах, включая Италию, Мексику, Испанию и Тайвань, а до конца года новые iPhone будут доступны в более чем 130 странах мира.

Стартовая цена модели iPhone 6s с памятью 16 Гб составит 57 тысяч рублей, 64 Гб – 65 тысяч рублей, 128 Гб – 75 тысяч рублей. Стоимость iPhone 6s Plus с памятью 16 Гб составит 66 тысяч рублей, 64 Гб – 75 тысяч рублей, 128 Гб – 84 тысяч рублей.

Ранее Apple объявила о рекордном спросе на новые iPhone: за первые три дня было продано свыше 13 миллионов смартфонов iPhone 6s и iPhone 6s Plus Продажи стартовали в 10 странах 25 сентября, причем компания обратила внимание на высокий спрос в Китае.