В первом квартале года в столице снесли более 20 ветхих домов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В первом квартале этого года в столице демонтировали 21 ветхую пятиэтажку. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Всего в Москве осталось снести 117 ветхих пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения общей площадью 446,5 тысяч квадратных метров", – сказал Бочкарев.

По его словам,программа сноса выполнена на 93 процента. "В Южном, Центральном, Юго-Восточном и Зеленоградском округах программа сноса уже завершена", – добавил глава департамента строительства.

Сейчас специалисты приступили к сносу первого корпуса дома №11 на Большой Марьинской улице в Северо-Восточном административном округе. Площадь ветхой пятиэтажки составляет 3,2 тысячи квадратных метров. Демонтаж осуществляется за счет средств городского бюджета

Программа сноса ветхого и аварийного жилья была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось демонтировать аварийные дома "сносимых" серий, а жителей расселить в новые жилые комплексы. Под эту категорию попали некоторые категории домов, построенные в конце пятидесятых и шестидесятых годах.

Завершить программу сноса пятиэтажек планируется в 2017 году. На освобождаемых площадках строители возводят современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустраивают зоны отдыха.

Сегодня старые дома сносят в рамках государственной программы "Жилище". Всего по ней планируется ликвидировать 1722 пятиэтажки. Общая площадь всего демонтированного жилья – шесть миллионов квадратных метров.