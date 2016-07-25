Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля 2016, 16:40

Политика

Исполком ОКР создал общественную комиссию по борьбе с допингом

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Исполком Олимпийского комитета России создал общественную комиссию по борьбе с допингом. Об этом сообщил глава ОКР Александр Жуков, передает телеканал "Москва 24".

Председателем комиссии назначен почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

Как добавляет агентство "Р-Спорт", в ее состав войдут члены МОК Шамиль Тарпищев, Александр Попов, Александр Жуков, а также представители международных спортивных федераций Алишер Усманов, Владимир Лисин, знаменитые спортсмены Александр Карелин, Александр Горшков и другие деятели.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил ОКР создать независимую общественную комиссию по контролю за борьбой с допингом.

В России появилась Общественная комиссия по борьбе с допингом

В воскресенье, 24 июля, Международный олимпийский комитет отказался самостоятельно принимать решение по участию России в Олимпийских играх в Рио и передал это право международным спортивным федерациям.

Ранее до участия в Олимпийских играх не допустили сборную России по легкой атлетике. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), отклонив апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских спортсменов.

Право на участие в Играх-2016 получила только прыгунья в длину Дарья Клишина, которая живет и тренируется в США.

Ссылки по теме


Александр Жуков комиссии новости спорта

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика