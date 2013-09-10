Форма поиска по сайту

10 сентября 2013, 17:30

Мэр Москвы

В столице отреставрируют 40 особняков для иностранных дипмиссий

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве после реставрации открылись два объекта культурного наследия, которые станут резиденциями для иностранных послов. Так, например, в особняке Дерожинской разместится резиденция посла Австрии, а в городской усадьбе Наумова-Олениной-Думнова - резиденция посла Швейцарии. Об этом сообщил и.о. руководителя департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский.

"Статус объектов культурного наследия в столице за последние два года получили 58 зданий, девять из которых были поставлены под охрану и получили статус памятников архитектуры", - сказал Александр Кибовский.

По словам начальника главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России Владимира Пашко, в настоящее время в ведении их подразделения находится 113 памятников архитектуры. 40 из них в течение ближайших пяти лет планируется отреставрировать. В них, как и в первых двух, разместятся иностранные дипломатические миссии.

