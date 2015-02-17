Задай вопрос начальнику УВД по ЦАО

Александр Букач. Фото предоставлено пресс-службой

Начальник УВД по Центральному административному округу ГУ МВД России по Москве Александр Букач ответит на вопросы читателей M24.ru.

Вы сможете узнать о том, как обеспечивается безопасность в Центральном округе, и как расследуются уголовные дела. Вопросы к Александру Букачу мы будем собирать и публиковать на этой странице до 24 февраля.

Александр Букач начал службу в МВД в 1985 году милиционером батальона милиции отдела вневедомственной охраны УВД Красногвардейского райисполкома города Ленинграда. С 2011 по 2014 год был начальником управления МВД России по Центральному району Санкт-Петербурга. С июня 2014 года возглавляет УВД по ЦАО города Москвы.

Сбор вопросов завершен. Ответы на них будут опубликованы на нашем сайте в марте

Евгений: Добрый день. За два года проживания по адресу мантулинская, 18, кв 6 ни разу не видел участкового, хотя к нему очень много вопросов. Как с этим бороться?

Татьяна: Добрый день, скажите пожалуйста, могу ли я работать в органах государственой власти, если ранее привлекалась к административной ответственности? ( по ст. 6.11 КОАП РФ)

Николай: Добрый день. Прошу вас дать оценку правомерности действий и требований работников регистратуры Психиатрическая клиническая больница №3 им. В.А. Гиляровского Филиал №4 (Психоневрологический диспансер №15) Адрес: 101000, г. Москва, Армянский переулок, д. 3/5, стр. 4, которые на мое обращение по месту жительства о постановке штампа в медицинской Справке о допуске к управлению транспортным средством, навязывают платные услуги на сумму 650 р 00 и 1800р 00к. Без данных платежей отказываются оформлять мне данную справку в части заключения врача психиатра-нарколога.

При посещении заведения мне на подпись выдали расписку об ознакомлении с перечнем мед.услуг оказываемых бесплатно по Программе гос гарантий и территориальной программ(сам перечень при этом не приложен), договор на оказание услуг на возмездной основе на мед освидетельствование, счета на оплату освидетельствования и Ээг, а так же некое Информированное добровольное согласие на виды мед. вмешательств, включенный в Перечень определенных видов мед. Вмешательств, на которые граждане дают добровольное Информированное согласие(перечень опять же не предоставлен). Прошу помочь разобраться в данной ситуации. Спасибо.

Лера: Доброго дня! Скажите, нет ли в планах у полиции ЦАО усиления пеших патрулей в связи со скорым наступлением теплого времени года? Спасибо.

Петр: Проверяет ли полиция общежития в ЦАО и выселенные дома? Не так давно видел целую толпу сомнительных личностей в здании около Новодевичьего.

Роман: Добрый день. Обязан ли я (москвич) иметь при себе паспорт. Часто сотрудники полиции при проверке на улице грозятся задержать до выяснения личности. И второй вопрос. Могут ли полицейские забрать в отделение, если я пьян, но не нарушаю порядок, а просто иду домой?

Софья: Как на Ваш взгляд - какова глубинная причина совершения гражданами уголовных преступлений и правонарушений разного порядка? Есть ли у людей врождённая склонность к совершению противоправных действий, или же роль играет воспитание, фильмы, какие-то внешние события?

Денис: Расскажите, пожалуйста, про работу участковых, на чьих участках находится элитное жилье. Часто ли у них возникают проблемы с попаданием в охраняемые ЖК (как пример, в знаменитый дом в Молочном переулке)? Как в УВД по ЦАО работается с ФСО и другими прекрасными службами, часто ли возникают нестандартные ситуации, которые приходится решать?

Марина: У нас в доме живут эмигранты, в одной квартире больше десяти человек.что делать?

Игорь: На территориях возле вокзалов Москвы (например, Белорусский, Курский, Павелецкий) несколько лет творится полный бардак. Процветает незаконная торговля. Стоят открыто торгуют сим-картами, каким-то барахлом. Расклейщики спокойно облепливают все поверхности города объявлениями, превращая некогда красивые места нашего города в африканские трущобы. Несмотря на сотни жалоб и попыток привлечь внимание, не ведётся никакой борьбы. Полицейские, приставленные к данной территории, коррумпированы, потому что они закрывают глаза на происходящее. Они открыто стоят и смотрят на весь этот беспредел и ничего не делают. Вопрос: как долго будет продолжаться этот позорный для города бардак? Неужели лично Вам не стыдно перед туристами и москвичами? Если вы собираетесь ответить, что кого-то там периодически задерживаете, и столько-то столько-то составлено протоколов, я вас немедленно разочарую: по сравнению с масштабом бардака, ваши протоколы - это капля в море! Чтобы проверить это, приезжайте каждый день на вокзал и убедитесь лично.