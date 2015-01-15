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15 января 2015, 15:05

Airbus A350 отправился в первый рейс

Airbus полет Qatar Airways рейс

Фото: m24.ru

Новый пассажирский самолет Airbus A350 XWB, который принадлежит авиакомпании Qatar Airways, отправился в первый рейс с пассажирами. Лайнер вылетел из Дохи во Франкфурт, передает "Интерфакс".

Airbus поставил перевозчику новый широкофюзеляжный самолет A350 XWB в конце декабря прошлого года. Отметим, что Qatar Airways является главным заказчиком самолетов А350 XWB. Она уже приобрела 80 судов данного типа.

В аэропорту Шереметьево презентовали Airbus A350

Напомним, в Шереметьеве Airbus A350 XWB презентовали 12 августа. Тогда самолет совершал мировое турне в тестовом режиме. Лайнер также побывал еще в 14 крупных мировых городах.

Airbus A350 XWB - лайнер среднего размера. Он был разработан концерном Airbus в качестве замены A330 и A340. A350 - первый самолет компании, в котором фюзеляж и крыло в основном изготовлены из углепластика. A350 почти не похож на своих предшественников. Его отличают новые крылья, двигатели и хвостовые стабилизаторы. Лайнер может перевозить от 250 до 350 пассажиров в типовой конфигурации, а максимальная вместимость - до 550 пассажиров..

По состоянию на конец ноября 2014 года Airbus получил уже 778 заказов на A350 XWB. В 2017-м компания планирует выпустить более крупную версию Airbus A350. Она составит конкуренцию Boeing-777.

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