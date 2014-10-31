Паспорт в МФЦ, лоукостер "Аэрофлота" и новые билеты: что изменится с 1 ноября

Фото: M24.ru
С 1 ноября в Москве появятся в продаже безлимитные билеты на общественный транспорт на 3 и 7 дней, получить водительские права и паспорт будет можно в МФЦ, а новый лоукостер "Аэрофлота" начнет продажу билетов. Как изменится жизнь москвичей в новом месяце, читайте в материале M24.ru.
Безлимитные проездные на 3 и 7 дней
С 1 ноября в продажу поступят новые единые безлимитные проездные билеты на 3 и 7 дней. Их стоимость составит 400 и 800 рублей соответственно. Новые билеты дадут возможность неограниченно пользоваться всеми видами московского городского транспорта в течение всего срока их действия. Эти билеты пополнят уже существующий ассортимент безлимитных карт на сутки, 30, 90 и 365 дней.
По прогнозу специалистов, новые безлимитные проездные билеты будут востребованы жителями, которые в течение нескольких дней будут часто пользоваться городским транспортом, а также гостями столицы во время деловых и туристических поездок.
Купить новые проездные билеты можно будет в кассах городского транспорта Москвы. Кроме того, такие билеты будут доступны на картах Prime Pass Moscow, по которым также можно посетить музеи.
Водительские права и паспорт в МФЦ
С 1 ноября оформить паспорт, водительское удостоверение, а также получить свидетельство о рождении можно будет в многофункциональных центрах. Однако пока такая система будет действовать только в порядке эксперимента.
МФЦ МосквыСейчас в Москве открыты 96 МФЦ, они обслуживают 100 районов, в которых проживает 80 процентов жителей Москвы. На территории Троицкого и Новомосковского округов работает два мобильных офиса. Всего столичные МФЦ предоставляют 151 услугу и выдают 248 видов документов 13 городских и 8 федеральных органов власти. Кроме того, в МФЦ можно поучаствовать в опросах сервиса "Активный гражданин".
Московские многофункциональные центры открыты с понедельника по воскресенье, с 8 до 20 часов. Также на портале государственных услуг города Москвы в режиме онлайн клиентам доступна информация о загруженности любого МФЦ.
А с 5 ноября изменятся требования по приему экзаменов на права. Так, если раньше при сдаче теории экзаменуемый, допустивший две и более ошибки, отправлялся на переэкзаменовку, то теперь ему дадут возможность исправиться: ответить еще на пять вопросов.
Кроме того, экзамен на права можно будет пересдавать только три раза подряд, если не сдал - придется подождать месяц и только потом попробовать снова. Одним из главных нововведений стало то, что теперь экзамен на права можно будет сдавать в любом подразделении ГИБДД без привязки к месту жительства.
Старт продажи билетов на новый лоукостер "Аэрофлота"
Новый лоукостер "Аэрофлота" - компания "Бюджетный перевозчик" - начинает продажу билетов с 1 ноября. Первый рейс отправится 17 ноября из аэропорта Внуково. "Бюджетный перевозчик" будет летать на двух Boeing 737-800. Еще два таких самолета поступят в распоряжение компании до конца года.
Напомним, "Аэрофлот" создал новое дочернее предприятие вместо низкобюджетной авиакомпании "Добролет", 100% компании принадлежит "Аэрофлоту". "Добролет" приостановил перелеты по всем своим маршрутам 4 августа. Причиной такого решения стали санкции ЕС в отношении компании.
Новая сцена Малого театра
1 ноября Малый театр начнет работу на новой площадке в здании Дворца культуры и творчества Московского авиационного института. Первым представленным здесь спектаклем станет "Горе от ума" в постановке Сергея Женовача. В роли Фамусова – Юрий Соломин.
Во Дворец культуры и творчества МАИ переедут также спектакли "Филумена Мартурано", "Мнимый больной" и спектакли для детей: "Недоросль", "Снежная королева".
Сцена на Большой Ордынке продолжит функционировать. Здесь представят недавние премьеры – "Маскард" по Лермонтову, "Театр императрицы" по Радзинскому, "Золушку" по Шварцу. Кроме того, зрители увидят спектакли из основного репертуара и премьеру, которую сыграют до конца 2014 года.
Добавим, что дополнительная площадка Малого театра будет работать по адресу: улица Дубосековская, 4А.
Утренние спектакли там будут играть с 11.00, дневные – с 15.00, вечерние по будням – с 19.00, по выходным – 18.00.
Разрешения на строительство
C ноября еще две госуслуги в сфере строительства станут доступны в электронном виде. Таким образом, разрешения на строительство будут предоставлять только через портал государственных и муниципальных услуг.
Напомним, что с 1 октября 2013 года все государственные услуги в сфере строительства для объектов, строительство или реконструкция которых осуществляется за счет средств бюджета Москвы, предоставляются только в электронном виде.
Ранее руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что в 2014 году интерес к новому сервису возрос среди проектных и строительных организаций. Так, по итогам 2013 года на получение государственных услуг 12% заявок было подано в электронном виде, а за 9 месяцев 2014 года - 29%.
Детские путевки для многодетных приемных семей
С 1 ноября 2014 года многодетные приемные и патронатные семьи смогут подать заявление через портал госуслуг на компенсацию полной стоимости путевки на детский отдых.
Максимальный размер компенсации составит 35 583 рублей на человека. Оплачивать путевки из бюджета будут как самим детям, так и сопровождающему их законному представителю. Речь идет о санаториях, места в которых можно забронировать через столичный портал госуслуг. Сейчас Москва компенсирует только 50% стоимости одной путевки, при этом сумма возмещения не может превышать 5 тысяч рублей.
В этом году Москва выделила 50 тысяч путевок, в том числе 30 тысяч – для льготников. Оздоровительные учреждения находятся в Краснодарском крае, средней полосе России и за границей - в том числе в Турции, Болгарии, Прибалтике. В следующем году сопровождать детей на отдых в санатории смогут бабушки и дедушки.
Платежи по ЖКУ
С 1 ноября тарифы на коммунальные услуги вырастут на 7%. При этом глава департамента экономической политики и развития города Максим Решетников добавил, что рост тарифов происходит на фоне повышения заработной платы москвичей.
Ранее Сергей Собянин сообщал, что за три года темпы роста тарифов ЖКХ в столице снижены с 20% до 7%. "Мы выходим на рост тарифов в рамках инфляции. Это означает, что фактического роста тарифов не происходит, он происходит на уровне инфляции, на уровне цены на энергоносители, на уровне зарплат, и в среднем выходит на рост дохода москвичей", - сказал мэр.
Кроме того, по словам мэра Москвы, рост тарифов на коммунальные услуги в 2014 году будет самым низким за всю постсоветскую историю.
Полезные нововведения конца октября, о которых нужно знать
С 29 октября баланс карты "Тройка" можно пополнить во всех столичных кассах "Аэроэкспресса". Положить деньги на "Тройку" пассажиры смогут без комиссии. Помимо этого, в кассах и киосках валидации в терминалах "Аэроэкспресс" можно будет проверить текущий баланс "Тройки".
А с 30 октября в Москве запустили суточную карту Prime Pass, которая объединяет в себе безлимитный проездной на 24 часа, а также билеты в зоопарк и три крупных музея. Пока купить ее можно только на специальном сайте за 1099 рублей. Однако в ближайшее время карта появится в продаже в аэропортах, на вокзалах и в гостиницах. Кроме того, в первой половине ноября будет запущено мобильное приложение Prime Pass для iOS и Android.