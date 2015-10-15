Билетные агентства смогут возвращать деньги клиентам "Трансаэро"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Агентства по продаже авиабилетов смогут возвращать деньги клиентам "Трансаэро" за отмененные рейсы. Такое разрешение выдали системы взаиморасчетов ТКП и BSP, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина.

"Процесс возвратов теперь упрощен. Система ТКП и система BSP разрешили возврат билетов по обращениям агентств, и этот возврат финансируется. Возврат денег происходит даже быстрее, чем ожидалось. По агентским продажам вопрос решается в течение недели, но те, кто оплачивал покупку билетов с помощью кредитных карт, они возврат получают от 14 до 30 дней", – рассказал Горин.

Международная система Billing & Settlement Plan (BSP), представляющая Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA), и российская Транспортно-клиринговая палата (ТКП) – это клиринговые центры, которые осуществляют взаиморасчеты между турагентами и авиакомпаниями.

Ранее ни один из агентов IATA или ТКП не мог произвести возврат денег за авиаперевозки на рейсы "Трансаэро", так как в глобальных системах бронирования для перевозчика с кодом UN ("Трансаэро") была закрыта функция возврата.

"Аэрофлот" обвиняет туроператора в продаже билетов "Трансаэро"

Кроме того, собеседник агентства сообщил, что в настоящее время ситуация с компанией "Библио Глобус" практически разрешилась. "И "Библио Глобус" "нашел нити", и "Аэрофлот" пошел навстречу, так что теперь они смогут осуществлять перевозку по тем направлениям, о которых договорились ранее", – сказал он.

По словам Горина, "Аэрофлот" не только выполняет обязательства по перевозке, но и помогает "Трансаэро" осуществлять возврат билетов. Теперь пассажиры отмененных рейсов могут получать деньги не только в авиакомпании, но и у агентств.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" находится на грани банкротства. Она задолжала около 20 миллиардов рублей аэропортам и топливозаправочным компаниям, а общий долг перевозчика перед банками составляет более 60 миллиардов рублей.

В начале сентября "Трансаэро" перешла под операционное управление авиакомпании "Аэрофлот". Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.

На данный момент "Аэрофлот" перевез более 1,7 миллиона клиентов "Трансаэро". До 15 декабря осталось перевезти 240 тысяч пассажиров.