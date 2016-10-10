"Аэрофлот" восстановил рейсы из Москвы в Грецию и обратно

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Аэрофлот" 10 октября восстановил полеты из аэропорта Шереметьево в Грецию и обратно, сообщается на сайте авиакомпании. Штатное расписание восстановили в связи с отменой забастовки греческих авиадиспетчеров.

Восстановлены рейсы: SU2112/2113 Шереметьево – Афины – Шереметьево, SU2122/2123 Шереметьево – Ираклион – Шереметьево, SU2124/2125 Шереметьево – Салоники – Шереметьево. Проводится оперативное оповещение пассажиров.

"Аэрофлот" ранее объявил об изменениях в расписании рейсов в Грецию и из Греции 9 и 10 октября в связи с забастовкой греческих авиадиспетчеров. Работники авиации в курортной стране намеревались бастовать четыре дня.

Позже "Аэрофлот" восстановил рейсы на 9 октября.

