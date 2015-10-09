Около 55 тысяч пассажиров "Трансаэро" перевезли другие авиакомпании за месяц

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 7 сентября по 6 октября около 55 тысяч пассажиров компании перевезли другие авиакомпании. Из них только Аэрофлотом перевезено 45 тысяч человек, сообщил министр транспорта Максим Соколов.

По его словам, в настоящее время пассажиров "Трансаэро" перевозят авиакомпаниями группы "Аэрофлот – российские авиалинии" – "Россия", Донавиа, "Оренбургские авиалинии", а также другие перевозчики – "S7", "Ютэйр", "Уральские авиалинии" и "Таймыр".

Cоколов отметил, что в рамках решения вопроса с перевозкой пассажиров "Трансаэро" Минтранс России ведет конструктивный диалог с Ростуризмом и представителями туристических компаний.

При этом заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев добавил, что сообщество туриндустрии примет все возможные меры, чтобы информировать пассажиров при перевозке их другими авиакомпаниями.

Кроме того, в Минстрансе собираются уделить трудоустройству сотрудников "Трансаэро".

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении. 1 октября было принято решение о банкротстве "Трансаэро".

Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями. Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Билеты авиакомпании "Трансаэро" с вылетом до 15 декабря и прилетом после этой даты будут аннулированы. Переоформить обратную дату вылета не получится, так как продажа билетов прекращена.

Авиакомпания отменила 38 рейсов, запланированных на 10 октября. Перевозкой пассажиров отмененных рейсов займется "Аэрофлот". Транзитных пассажиров отмененных в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево.

Остальные рейсы "Трансаэро", запланированные на 10 октября, "предварительно выполняются по расписанию". Кроме того, перевозчик запустил сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед. Номер рейса необходимо указывать без кода UN.