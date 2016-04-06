"Аэрофлот" отменил четыре рейса в Грецию из-за забастовки в стране

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Аэрофлот" отменил четыре рейса в Грецию 7 апреля из-за забастовки служащих греческой гражданской авиации, сообщает пресс-служба перевозчика.

Отменены рейсы Шереметьево – Салоники – Шереметьево и Шереметьево – Афины – Шереметьево. Пассажиров отмененных рейсов оповестят через Call-центр, а прибывшим на регистрацию будут предоставлены услуги согласно стандартам "Аэрофлота".

8 апреля на маршруты поставят воздушные суда повышенной вместимости для перевозки пассажиров, не улетевших накануне. Также пассажирам отмененных рейсов предоставят возможность вернуть билеты без штрафных санкций.

Греческие аэропорты закрыты 7 апреля из-за забастовки

Авиадиспетчеры и сотрудники греческих служб гражданской авиации выступают против ликвидации системы соцобеспечения. Также они не поддерживают продажу государственных аэропортов зарубежным компаниям: 14 из них, по заявлению местных властей, купит немецкий концерн. Акция начнется в 0:01 после полуночи 7 апреля и закончится в полночь того же дня.

Забастовка не коснется рейсов глав государств и правительств, полетов военной авиации, рейсов в случае непредвиденных обстоятельств и медицинской авиации. В связи с забастовкой греческие авиакомпании Aegean Airlines и Olympic Air отменили десятки рейсов.

Напомним, с 7 апреля возобновляются полеты из Москвы в Брюссель. По предварительному расписанию, на этот день запланированы рейсы "Аэрофлота" из российской столицы в Бельгию и обратно. Остальные вылеты необходимо уточнять в справочных авиакомпаний.