Лоукостер "Победа" открыл продажу авиабилетов во Владикавказ

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Новый лоукостер "Аэрофлота" "Победа" в среду, 3 декабря, запустил продажу билетов по маршруту Москва-Владикавказ-Москва. Полеты начнутся 26 декабря, сообщает пресс-служба компании.

Рейсы будут выполняться ежедневно. Минимальный тариф в одну сторону составляет от 999 рублей без учета такс и сборов. Билеты можно приобрести на официальномсайте авиаперевозчика или через колл-центр.

Лоукостер будет выполнять полеты из аэропорта "Внуково" по восьми направлениям из Москвы в Волгоград, Самару, Екатеринбург, Пермь, Тюмень, Белгород, Сургут и Владикавказ.

В парке авиакомпании будут задействованы новые узкофюзеляжные самолеты Boeing-737-800 NG, которые рассчитаны на перевозку 189 пассажиров. В будущем количество рейсов и географию полетов планируют расширить. По планам авиакомпании, к 2018 году ее флот будет состоять из 40 воздушных судов, а перевозки достигнут 10 миллионов человек в год.

Напомним, свой первый рейс бюджетный авиаперевозчик выполнил 1 декабря в Волгоград

"Аэрофлот" создал новое дочернее предприятие вместо низкобюджетной авиакомпании "Добролет", которая приостановила перелеты по всем своим маршрутам 4 августа. Причиной такого решения стали санкции Евросоюза в отношении компании.