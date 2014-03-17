Фигуристка Аделина Сотникова не выступит на чемпионате мира

Аделина Сотникова. Фото: ИТАР-ТАСС

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова не выступит на чемпионате мира по фигурному катанию. На мировое первенство поедут Юлия Липницкая и Анна Погорилая, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания России.

По словам президента федерации Александра Горшкова, фигуристка будет восстанавливаться после триумфальных для нее Олимпийских игр.

Ранее сама Сотникова заявляла, что выступит на чемпионате мира, который пройдет в японской Саитаме с 24 по 30 марта.

Таким образом, в женском катании Россию представят Анна Погорилая и Юлия Липницкая, в мужском - Максим Ковтун, в парном катании - Ксения Столбова и Федор Климов, Вера Базарова и Юрий Ларионов и Юлия Антипова и Нодари Масурадзе. В танцах на льду выступят Екатерина Бобров и Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных и Никита Кацалапов, а также Виктория Синицина и Руслан Жиганшин.

Напомним, на Олимпиаде в Сочи Сотникова одержала победу, набрав лучшую сумму баллов в своей карьере. Она опередила признанных звезд фигурного катания - итальянку Каролину Костнер и кореянку Ю-На Ким. Для России золото в женском одиночном катании стало первым за всю историю участия российских спортсменов в Олимпийских играх.