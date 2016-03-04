Кладовщик на юге Москвы украл норковые шубы на полмиллиона рублей

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Московские полицейские задержали в четверг 31-летнего кладовщика на улице Домодедовская по подозрению в краже двух норковых шуб общей стоимостью более 560 тысяч рублей, сообщает столичный главк МВД.

"Как установили сотрудники полиции, днем 2 марта подозреваемый отнес шубы на склад, а вечером, дождавшись, когда в торговом зале никого не будет, через дверь запасного входа выставил вещи на улицу, а позже похитил их и увез на машине", – отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере". Максимальное наказание по этой статье – шесть лет лишения свободы.