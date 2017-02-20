Грабителя с муляжом пистолета застрелили в магазине в Нью-Йорке

Фото: Zuma/ТАСС/Bryan Smith

Полиция Бруклина застрелила молодого человека, который попытался ограбить магазин, вооружившись бутафорским пистолетом. Об этом сообщил телеканал NBC.

Восемнадцатилетний грабитель хотел выкрасть упаковку банок пива и угрожал продавцу муляжом. Прибывшие на место полицейские, потребовали, чтобы он сдался, однако молодой человек требование проигнорировал. Вместо этого он направил на правоохранителей свое бутафорское оружие, в ответ они открыли по нему огонь.

Грабитель умер в больнице от полученных ранений.