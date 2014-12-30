Что ожидает нас в 2015 году

"Нераскрытые тайны": Каким будет 2015 год

Новый 2015 год вот-вот наступит. Мы всегда провожаем год уходящий в надежде, что в будущем все будет лучше, строим планы и даем себе обещания жить иначе. Так что же нас ждет впереди и какие желания стоит загадывать под бой курантов? Как расположились звезды и благосклонны ли они к нам? Что говорят историки и политологи? Какой будет обстановка в мире?

Стоит ли копить деньги, покупать недвижимость или открывать бизнес? Апокалипсис грядет. Пророчество великой Ванги сбываются? Как звезды на небе влияют на жизнь шоу-бизнеса? Как знаменитости привораживают свое будущее? В чем и где лучше всего встречать Новый 2015? Об этом вы узнаете в специальном материале телеканала "Москва Доверие".

Деревянная коза



Фото:m24.ru/Александр Авилов

Астрология - древнейшая наука. К ее помощи прибегали средневековые жрицы и личные советники фараонов и императоров. Именно с помощью расположения планет солнечной системы они предсказывали успех в войне, урожай, периоды, благоприятные для вступления в брак и зачатия. Так что же нам сулит наступающий год?

"По восточному гороскопу это будет год Деревянной Козы. Это год кардинальных перемен в жизни. Портальный год. Если мы обратимся к прошлому, то увидим, что примерно похожие года были 91-й, 2003-й, 89-й, когда в жизни страны происходили глубочайшие изменения, которые затрагивали как в целом страну, так и отдельного каждого человека, живущего в этой стране.

Так как коза очень динамичное и непредсказуемое животное, то и год получается стремительный и очень динамичный, поэтому людям следует запастись смекалкой, креативностью и терпением", - рассказывает астролог Александра Псимаг.

Январь 1979 года. Одесская киностудия объявляет всесоюзный розыск: на главные роли в новом фильме "Приключения Электроника" срочно нужны как две капли воды похожие друг на друга мальчишки.

"Это его Величество Случай. Это все было абсолютно случайно. Почему? Потому что искали близнецов. Искали на тот момент и в Ленинграде, и в Одессе, и в Киеве", - вспоминает актер Юрий Торсуев.

Ассистенты режиссера проводят безуспешные пробы для 367 пар близняшек.

"Дело в том, что на тот момент нас родители отдали в музыкальную школу в 6 лет, на коньки поставили в 4 года. Спортом занимались. Нас спрашивали еще не на пробах, а на собеседовании: "Это умеете?" Отвечали: "Это умеем", - говорит Владимир Торсуев. - Пробы проходили уже на киностудии Горького. Там сидели еще 8 пар близнецов! Вот это, конечно, был некий шок. Первый раз мы такое увидели".

Режиссер Константин Бромберг остановит свой выбор именно на 368-й паре близняшек. Фильм "Приключения Электроника" войдет в золотой фонд кино как один из самых популярных детских художественных фильмов за всю историю российского и советского кинематографа, а братья Торсуевы проснутся после премьеры самыми знаменитыми мальчишками Советского Союза.



Фото: ТАСС/Малышев Николай

Год Козы сначала подарит братьям Торсуевым небывалый успех, а потом его же и отнимет. Ровно через 12 лет братья ощутят на себе все капризы хозяйки года.

"Перестройка в мозгах, перестройка вообще в стране, в бизнесе и так далее, и так далее. Опять же, что это время дало? Знания. Опыт", - считает Владимир Торсуев. Именно в 1991 году, когда в стране царил беспредел и коррупция, братья Торсуевы пытаются сохранить бизнес, который организовал Юрий.

"Была достаточно большая торговая фирма. Это были и магазины, это и ночной клуб у нас был. У нас была оптовая база, и мы плотно работали с производителями, скажем, местными и зарубежными. Ну, у нас был оборот примерно тогда миллион долларов в месяц", - говорит Юрий Торсуев.

К наездам рэкета братья привыкли. Некоторое время "реальным пацанам" и бывшим актерам кино удавалось договориться. Но ситуация вышла из-под контроля. Торсуевы узнали: Юру "заказали". Чтобы спасти жизнь, ему пришлось бежать из страны и бросать все дела на брата Владимира.

"Я же действительно говорю, я ходил с оружием. Знаете, как говорят: "Достал пистолет - стреляй. Вынул нож - тыкай". Мне надо было лежать. Я проснулся, мне плохо зашили сосуд, я чуть кровью не истек", - утверждает Владимир Торсуев.

С момента покушения на брата прошло почти 25 лет, но Юрий до сих пор не может себе простить, что не смог защитить его.

"Я хочу сказать спасибо своему брату. Вова, спасибо, что ты есть. За все. Господь уберег - я об этом и говорю. Просто лучше быть бедным и здоровым, чем богатым и мертвым", - говорит Юрий Торсуев.

Ветер перемен

"Перестройка запустила необратимый процесс развала всех институтов, которые формировались в Советском Союзе на протяжении многих десятилетий. Это вызвало не только экономические потрясения: обвал рубля, массовое обнищание населения. Для десятков миллионов людей это была не только катастрофа масштабов государства, это было личной трагедией.

Ситуация для десятков миллионов семей была абсолютно критическая. Людям было, в буквальном смысле, нечего есть и нечем кормить своих детей. Фактически процветание в 90-е годы - это связь либо с криминалом, либо с властью", - считает историк Игорь Хохлов.

В период перестройки ныне популярным дрессировщикам братьям Запашным пришлось и вовсе покинуть страну. Колесили по всему миру, работая буквально за еду и пытаясь сохранить жизнь своих животных.



Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

"Когда мы возвращались в Россию, нам пообещали, что нас встретят на границе. И вот нас было, получается, 6 человек и 1 служащий. И вот мы вот этой группой без кого бы то ни было на товарных вагонах через всю Сибирь, топя печки.

И за всю дорогу мы помылись 1 раз. 39 суток в товарных вагонах - это трудно передаваемые ощущения, потому что думаешь, что ты уже сходишь с ума. Чего только там не было: и пожаров, и замерзали, и вообще ужас просто какой-то", - вспоминает Аскольд Запашный.

"Это тяжело. Это тяжело не по финансам, это на каком-то моральном уровне", - рассказывает Эдгард Запашный. Замученные, полуживые после чудовищной дороги люди и звери приехали в Ставрополь в надежде поднять русский цирк с колен.

"Мы начали активно стоить уже самостоятельную карьеру. Начали работать над созданием бренда "Цирк братьев Запашных". Поняли о том, что нам нужно выходить на какой-то уровень для того, чтобы поднять и свой цирк, и цирк в целом. И вот потихоньку, потихоньку, полегоньку дошли до того, что мы сейчас в "Форбс" находимся", - говорит Аскольд.

Была ли у Эдгарда и Аскольда возможность стать кем-то другим и построить свою жизнь вне цирка? Путь от нищеты к первым строчкам списка журнала "Форбс" занял 15 лет. Именно в 1991 году, который по восточному календарю был тоже годом Козы, братьям Запашным удалось невозможное.

Пан или пропал

В 1991 году, когда сотни людей вокруг разорялись и боролись за жизнь, начинающий бизнесмен Николай Агурбаш поймал свою птицу удачи за хвост. На пике развала СССР всего за пару дней Николай получил сумасшедшие по тем временам деньги – 200 тысяч рублей. Мгновенно, с легкой руки малознакомого человека, ему буквально подарили состояние. Как объяснить такое невероятное везение?

"Мне страшно не было. Моя система, теория моя, и она и практика. Практика зеленого цвета. То есть я всегда шел туда, где есть путь, где открыто. Почему? Потому что все, что я сделал - это моя активность, моя быстрота действий. Главное - знать, что ты хочешь. Потом - быстрота и натиск", - утверждает Николай Агурбаш.

Все деньги до копейки Николай Агурбаш вложил в покупку мясокомбината. 21 мая 1991 года он открыл свою фирму, которая уже в конце года сделала его миллионером. "За 10 месяцев я заработал 10 миллионов. Я работал день и ночь", - рассказывает Агурбаш.

Ванга - самая знаменитая ясновидящая XX века. Она ушла из жизни еще в 1996 году, но ее имя и предсказания до сих пор будоражат умы миллионов людей. Что же она напророчила человечеству и чего нам ждать в 2015 году?

"Яркие вспышки я видела по всей планете. Земля под водой. Страх и паника. Восточная Азия терпит бедствие. В Африке голод и страшная болезнь. Много людей погибнет. Европа практически безлюдна. Выживут единицы", - говорила Ванга.

Ее пророчеств боятся политики и главы государств всего мира. Вот и теперь они застыли в ожидании, ведь слепая болгарская женщина почти не ошибалась. Она уже предсказала взлет экономики США и теракт 11 сентября, войну в Чечне и Ираке, приход к власти Обамы и Путина, крупнейшее землетрясение и наводнение в Японии и Индонезии.

2015 год, по словам Ванги, станет годом начала глобальной катастрофы. Неужели Апокалипсис грядет? А что же будет с Россией?

"Мир поглотит глобальный экономический кризис, который поставит многие страны на грань войны и гибели. Россия станет великой державой. Она решит будущее мира", - утверждала Ванга.

Стоит ли бояться Третьей Мировой? Верить ли предсказаниям давно умершей ясновидящей? И что думают о развитии политической обстановки в мире историки?

"2015 год будет сложным, но, безусловно, он даст импульс для развития российской экономики, я думаю, и для российского гражданства в обществе. 15-й - безусловно, это периоды усложнения экономической ситуации в России. Но экономическая ситуация – не самое главное. Россия имеет массу экономических преимуществ, которые позволяют при формально нулевом или даже отрицательном росте валового продукта все равно значительной части населения сохранять достаточно хороший жизненный уровень", - считает Игорь Хохлов.

"Все будет хорошо"

Политологи, социологи и историки не сомневаются: все, что происходит в жизни страны и даже планеты - циклично. Представьте себе колесо времени. Оно медленно вращается, заставляет события повторяться из раза в раз через определенные промежутки времени. Эти промежутки называют витками истории.

"Российскую историю на протяжении XX века можно изобразить в виде спирали. Первый ее виток - это 1905-1907 годы. Первая русская революция. И эта спираль двунаправленная. С одной стороны, это высокая точка развития экономических сил.



Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Но это и значительный политический кризис. Следующий этап - это 1917 год. Здесь, на этом этапе, совпали и экономические проблемы, связанные с длительной войной, и политические проблемы, неспособность царской власти адекватно отвечать на те вызовы, которые давало время.

Следующий этап - это этап восстановления после гражданской войны. Его можно отметить, грубо говоря, как 1929-й год. Дальше динамика была двунаправленной. Нижней точкой можно признать 53-й год. 65-й год очень важный. Это не только отстранение от власти Хрущева. Это приход к власти Брежнева, который фактически обеспечил период в значительной степени плавного развития.

И вот 87 год - это период начала демонтажа всей той политической, экономической и социальной системы, в которой существовал Советский Союз. А в значительной степени продолжается практически бесконечное падение до 1998 года, которое ознаменовалось дефолтом.

И вот этот период, на мой взгляд, это конец циклического развития, которое было у Советского Союза и у России в XX веке. И фактически мы видим, что с 98 года идет постоянный повышающийся тренд, который не был остановлен ни кризисом 2008 года мировым, хотя Россию тряхануло в экономическом плане довольно сильно, но это не вызвало никаких социальных потрясений.

Мы видим то, что экономика страны продолжает функционировать, а безработица находится на рекордно низком уровне в 5%. Я очень оптимистично настроен в отношении XXI века для России", - говорит историк Игорь Хохлов.

Спираль истории

Если проанализировать не историю страны, а историю отдельного рода, то оказывается, в судьбе каждого человека закон повторов действует стопроцентно. И эти дежавю приносят нам счастье далеко не всегда.

Михаил Турецкий - основатель и руководитель одного из самых популярных музыкальных коллективов страны. Его хор гастролирует по всему миру и всегда собирает аншлаги. Теперь у Михаила Турецкого есть все: слава, деньги и успех. Но прежде, чем стать знаменитым и успешным, этот человек проявит несгибаемую волю и жизнестойкость, сменит фамилию, успеет поработать ночным сторожем в магазине, грузчиком и долгие годы будет считать копейки.



Фото: m24.ru/Роман Васильев

"Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Только пахота. Вот когда я создавал свой хор, я даже по ночам репетировал. Мы репетировали по 8 часов и еще там оставались с некоторыми ребятами по ночам. Репетировали по ночам", - говорит Михаил Турецкий.

Именно в тот момент, когда казалось, что музыканту улыбнулась большая удача, его ждала самая большая трагедия в жизни. Август 1989 года. Турецкий вместе с хором отправляется на гастроли в Литву. Ночью музыканту приходит телеграмма от старшего брата: "Срочно позвони". Наутро Михаил узнает, что на трассе Минск-Москва в автомобильной катастрофе погибла его молодая жена, брат и отец.

На руках Михаила остается маленькая дочка. Ужас от ощущения могущества смерти, горечь потери самых близких и родных людей. Все это Михаил переживал уже второй раз, потому что уже понял, что такое отчаяние из рассказов собственных родителей.

"Еврейское местечко Пуховичи, Марьина горка, вошли немцы. И 1200 евреев были закопаны живьем. Есть такой памятник. Там сейчас музей. С мамой туда неоднократно приезжали много-много раз. После того, как мамы не стало, я пару раз приезжал со своей женой туда. Мы там стояли у камней. Это такое какое-то невероятное место", - рассказывает Михаил Турецкий.

В этой кровавой расправе фашистов под Минском погибла вся семья матери Турецкого. 48 лет спустя трагическая случайность унесла жизнь семьи Михаила.

"Мне кажется, если во мне что-то есть, какая-то такая кармическая может быть данность вот за эту семью погибшую, что-то хорошее сделать в жизни. Мне кажется, мне это и дает силы. Вероятно это как такая ответственность, такое историческое происшествие", - считает Турецкий.

Но почему судьба была так жестока с артистом? И существуют ли в гороскопах какие-то предостережения об опасности? Все мы привыкли судить о событиях будущего года по восточному календарю. Но существует еще один зороастрийский тотемный гороскоп. Что же он сулит нам в наступающем 2015 году?

"Тотем дается каждому человеку при рождении. По зороастрийскому гороскопу 32-летнему, 2015 год - это год Тура. Что этот год в себе несет? Он несет определенные сложности, но если вы проявите терпение, доброту, то сам год принесет для вас самые лучшие сюрпризы. Это год молодого быка.

А особенно повезет тем людям в 2015 году, кто родился в год Тура ранее, в 1951 году и в 1983 году. Они прошли через определенные испытания в своей жизни, и теперь они будут удостоены награды. Год будет для них легким и свободным. Таким годом, как он будет у Натальи Белохвостиковой, которая родилась как раз в год Тура", - рассказывает нумеролог, специалист по тотемам и древним символам Светлана Милолюбова.

Перипетии судьбы Белохвостиковой и Наумова



Фото: ТАСС/Михаил Гутерман

Наталья Белохвостикова - народная артистка РСФСР. Она родилась теплой июльской ночью 1951 года ровно в 3 часа ночи. В момент первого крика новорожденной девочки под окнами центрального роддома проходит молодой человек 23 лет - ассистент режиссера киностудии "Мосфильм" Владимир Наумов срочно вызван в Министерство культуры. Ему ничего не объяснили, но велели прибыть немедленно по приказу самого Сталина.

"В 3 часа ночи ни такси, ничего не работало, но и денег-то не было тогда. Поскольку был жив еще Сталин, он страдал бессонницей, и поэтому он ночью ходил, брал книжечку, нажимал кнопки там эти, и звонил. Вся страна работала ночью. И вот к одному из таких министров - министру культуры - мы поэтому шли в 3 часа ночи", - говорит Владимир Наумов.

Эта странная мистическая встреча повторится спустя годы еще дважды, навсегда изменит жизни двух людей из разных поколений - Натальи Белохвостиковой и Владимира Наумова.

В 12 лет Белохвостикова жила с родителями в Швеции. Успешно изучала языки, дружила с европейцами. Но как только в посольство к папе и маме приезжали русские делегации, Наташу было буквально не выгнать из дома.

"Я ее видел, когда я сидел в кабинете у Николая Дмитриевича Белохвостикова в Швеции. Я был там с делегацией с Донским из польских. И я сидел в кабинете посла и там что-то в коридоре мелькнуло. Мелькнуло довольно быстро. Но за этим мелькнувшим телом летела коса вот такой толщины - с два кулака моих и длины в размах", - вспоминает Владимир Наумов.

"Тому Штуцеру сказали, что я дочка посла, самого главного человека здесь. Поэтому он все знал, естественно знал. Это все судьба. Это все судьба", - считает Наталья Белохвостикова.

Таким непостижимым образом судьба вновь столкнет и разлучит на долгие годы 36-летнего режиссера Владимира Наумова и 12-летнюю Наташу. Но образ промелькнувшей в коридоре скромной нимфы с длинной косой навсегда врежется в память режиссера.

1969 год. Первая главная роль Белохвостиковой в картине "У озера". Именно образ наивной девушки, влюбленной во взрослого мужчину, принесет Наталье всесоюзную славу и феноменальный успех. Она станет самым молодым лауреатом Государственной премии за всю историю ее существования.

Очередная поездка на премьеру фильма в Белград. За считанные часы до вылета Белохвостиковой звонят и сообщают: вместо режиссера, который должен возглавлять делегацию, полетит другой человек - Владимир Наумов.

"Эта встреча на аэродроме. Я не знаю, спрашивали ли вы ее, какое я впечатление на нее произвел, но я произвел на нее впечатление сумасшедшего. Я сейчас перед вами подтверждаю, что она не очень ошиблась, когда я там с этими сигаретами крутил", - рассказывает Владимир Наумов.

"Да, очень странный. Ему давали прикурить, а он не закуривал. Он брал сигарету, нюхал ее, и она крошилась, падала, он ее выбрасывал. Потом к нему в самолете еще кто-то подходил (слава богу, два часа только летели). Опять это. Я думала: "Ну, да, странный человек. Ну, причуды гения", - говорит Наталья Белохвостикова.

Это будет уже их 3-я мистическая встреча. Больше они не разлучатся никогда. Белохвостиковой - 20, и у нее никакого личного опыта. Наумову - 43. У него за плечами неудавшийся брак и подрастающий сын. "Во всяком случае, впечатлило. Больше так надо мной никто не мудрил", - утверждает Белохвостикова.

"Обратил не нее, я бы сказал, пристальное внимание. Потом я ей объяснялся в любви через газету. Потом мы с ней встретились в Москве. Потом мы были в ресторане "София", где я сделал ей предложение, а она мне написала записку: "Согласна. Белохвостикова". Эта записка хранится до сих пор у меня", - говорит Владимир Наумов.

Наумов и Белохвостикова вместе вот уже 40 лет. Их вечная любовь пережила многое: тяжелейшие депрессии, болезни и уход из жизни самых близких людей. Вознаграждением за все препятствия и беды для семьи стала чудесная история, случившаяся с ними недавно.

Мальчик с красивыми пушистыми ресницами - Кирилл Белохвостиков - подарок судьбы, ее знак. Ребенок, вернувший в семью звездной пары счастье и позабытые звуки радостного смеха.

"Случилось тоже все очень также случайно, неожиданно, как случалось все в этой жизни. Очень-очень неожиданно. Потому что, естественно, как бы это ни было придумано, это не было задумано, это не было спланировано, просто подошел человечек маленький, попросил купить крестик. И все", - вспоминает Наталья Белохвостикова.



Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Когда Наталья Николаевна и Владимир Наумов приехали в подмосковный детский дом с подарками, Кирюше было всего 3 года. Увидев глаза подошедшей к ней крохи, актриса ни на секунду не сомневалась: этот ребенок послан им свыше как чудо и как новый смысл жизни.

"Я поняла, что это знак. Что так не бывает. Ну не может подойти из 100 человек самое маленькое существо к взрослому. Не побояться. И попросить не конфетку. Почему не конфетку? Почему не лошадку какую-нибудь игрушечную? Я не знаю, ну я не знаю, торт. Почему крестик? Почему? Но ведь почему-то! Почему-то. Почему-то подошел. Почему-то не постеснялся. И никогда ни о чем не просил. И никогда ничего не ожидал", - говорит Белохвостикова.

"Это подвиг с ее стороны. Я ее люблю по этой причине. Вот и все", - рассказывает Владимир Наумов. "Это самое главное. Ну, любовь, что с ней сделаешь? Эмоционально я могу вернуться к вечной любви, и она мне даст силы", - говорит Наталья Белохвостикова.



А вот певица Надежда Бабкина знает, как приворожить и удачу, и любовь. Свои желания она умеет отправлять туда, куда надо.



Фото: ТАСС/Яцина Владимир

"Отправляла и не один раз, понимаете. Поняли, не гневите Бога. В пятницу спрашивать", - говорит она.

Надежда Бабкина владеет всеми навыками старинного русского волшебства. А это сельские заговоры, нашептывания на иконы от болезней, замысловатые девичьи обряды и гадания на женихов в Святки.

"Я сама заговоры читала. "Ты, коровья смерть, не ходи в наше село. В нашем селе прогонит тебя люд. Три вдовушки молодые, три замужние жены". Идем по полю, идем по полю, и говорим: "Ты, коровья смерть, не ходи в наше село". Там ничего плохого не было, люди оборонялись. Люди просили природу, силы природы, чтобы они помогли, чтобы скотина не дохла", - поясняет Бабкина.

И долгожданную любовь яркая казачка наворожила себе сама в ночь под Новый год. Да еще какую! 12 лет назад, в год Деревянной Козы, артистка встретила человека на 30 лет моложе себя.

"В личностном плане? Ну, нормально все. Вот я увидела и победила на какое-то время. Если мужчина, который сегодня со мной находится, он меня понимает и терпит - это замечательно, потому что я - человек нелегкий в быту. Прямо скажем. Вот и все тут. И вот у меня все хорошо. 11 лет мы вместе. Человек меня обожает, любит. Я тоже", - утверждает Надежда Бабкина.

Об этом романе до сих пор не утихают сплетни. Их разводили уже десятки раз, но Надежда Бабкина и Евгений Гор не спешат расставаться.

"Человек чувствует. Вот чувствует, когда надо со мной разговаривать, когда лучше не подходить вообще. Потом он когда чувствует, что идет нагнетание определенное, человек уезжает и живет на даче, моет окна, стирает, что-то делает, музыку сочиняет. Все. Потом проходит день-другой, звонит: "Пойдем в кино сходим". Я говорю: "Пойдем". "Ну, когда ты освободишься?" Я говорю: "Я вот освобожусь в районе 10 вечера". "Все, я за тобой заезжаю, приезжаю, бросаю машину, мы с тобой идем. Все, тогда я остаюсь дома у тебя". "Все, вопросов нет». Все снято. Никаких напрягов", - рассказывает Бабкина.

Новый год. Какие бы события он ни сулил, это всегда самое сказочное и самое волшебное время. И фраза "Как встретишь Новый год, так его и проведешь", как никогда кстати. Итак, начинаем готовиться к бою курантов заранее. В этом как нельзя кстати поможет древняя китайская наука фен-шуй.

"Мы делаем анализ Нового года для Москвы с учетом того, что Москва является тем центром, который руководит всей страной. Смотрите, что здесь есть. Первая колонка - это год. Вторая колонка - это месяц. Третья колонка - это день. День, в который случилось зимнее солнцестояние. И четвертая колонка - это час.

Редко, когда встречается такая спокойная и мирная карта, как карта на следующий год. Здесь очень много умиротворенности, равновесия, очень много заботы о жизни людей, очень много размышлений о том, как сделать ситуацию лучше, улучшить ситуацию.

И она говорит о стабильности и не предусматривает каких-то взрывов и сложностей. Мы находим какую-то ситуацию устойчивости. В том, что происходит, мы будем стабильны. Мы остановимся", - говорит специалист по фен-шуй Александр Анищенко.

Чтобы все желания сбылись, а весь год был наполнен яркими и положительными моментами, специалисты по фен-шуй советуют встретить 2015 год красочно, необычно и шумно. А вот сидеть дома под телевизор не рекомендуется. Капризная Коза вам скуки не простит.

"Для улучшения энергии всегда правильно выбирать нужно цвет. Цвет имеет значение. И в наступающем 2015 году самым благоприятным цветом будет цвет стихии дерева - зеленый, и цвет стихии огня - красный. И, конечно, их оттенки. Можно немножечко использовать цвета стихии металла (серебряный и золотой), но немножко, и не перебарщивать. Если вы хорошо справите Новый год, весь год у вас будет изумительно хороший", - утверждает Александр Онищенко.