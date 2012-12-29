Куда сходить в новогоднюю ночь в Москве

"Мосгорсправка": Где провести новогоднюю ночь в столице

Главные торжества в новогоднюю ночь пройдут на четырех площадках в центре Москвы.

В 22.00 на Охотном ряду начнется двухчасовая живая инсталляция "Я люблю Москву". А сразу после боя курантов на сцену выйдут музыкальные коллективы из России, Грузии, Молдавии, Украины. Перед зрителями выступят Zdob si Zdub, "Иван Купала", "KOZAK систем" и другие. По словам организаторов, концерт станет символом многонациональной мультикультурной Москвы.

На фасаде Манежа со стороны гостиницы "Москва" в 22.00 начнется масштабное аудиовизуальное шоу "Сказка сказок". Зрителям расскажут добрую историю о мальчике, который хотел продлить праздник и решил остановить время. В шоу использованы симфоническая музыка, джазовые мелодии и бой кремлевских курантов.

На основной сцене в центре города будут установлены три огромных экрана, на которых c 22.00 до 01.30 будут показаны видео-музыкальные шоу.

На Трубной площади москвичей и гостей города ждет "Кино-подарок": здесь на большом экране будут показаны отрывки из любимых фильмов, с комментариями радиоведущего Макса Любимова. На Лубянке пройдет уникальное шоу "Мульт-подарок", составленное из фрагментов мультфильмов, которое будет комментировать виджей Юкля.

А на Площади Революции зрителям покажут попурри из произведений классической музыки и стихов, которые прочитают известные актеры. "По сути наши видео-шоу – это караоке, люди на площадях смогут петь и танцевать вместе с любимыми актерами", - рассказал автор инсталляций, музыкальный обозреватель Борис Барабанов.

По традиции в новогоднюю ночь в столице дадут масштабный праздничный салют. На Красной площади фейерверк начнется сразу после боя курантов, затем – уже в час ночи – будет дан залп на Воробьевых горах.

Кроме того, в разных районах Москвы запустят монохромные салюты. В небо будет выпущено более 8 тысяч зарядов. В Солнцево - фиолетовые, в Тушино - оранжевые, в Зеленограде - серебряные, в Измайлово – синие, в Нагатино - зелёные, в Отрадном - красные.

Напомним, что единственной площадкой в центре города, где фейерверки смогут запускать сами жители, станет Болотная площадь.

Столичные власти подготовили для москвичей обширную программу на все праздничные дни - в Москве пройдет более тысячи мероприятий. Горожан и гостей города ждут ярмарки, семейные эстафеты, концерты и спектакли.

Также напомним, общественный транспорт в новогоднюю ночь будет ходить по дополнительным маршрутам.